Sanremo, Sarah Toscano parla di Maria De Filippi: “Le devo tanto”

Mancano meno di due settimane ormai all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo: i telespettatori sono in fermento e i prossimi protagonisti della kermesse musicale si stanno preparando a dovere per questa nuova e importante avventura. Tra di loro vi sarà anche la vincitrice dell’ultima edizione di Amici, Sarah Toscano, che proprio nelle ultime ore ha rilasciato un’interessante intervista a SuperGuidaTv.

Nel corso della chiacchierata la Toscano, tra le altre cose, ha parlato anche di Maria De Filippi e dell’importanza che la celebre conduttrice ha rivestito, e continua a rivestire, nella sua crescita, sia personale che professionale.

Le parole di Sarah Toscano su Maria De Filippi

Sarah Toscano si sta preparando a fare il suo grande debutto sul palco dell’Ariston: tra meno di due settimane infatti la giovanissima cantante avrà l’onore di esibirsi nel corso del Festival della musica italiana. Come anticipato, prima di dedicarsi totalmente a preparare la sua esibizione alla kermesse musicale, la Toscano ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv, nel corso della quale ha speso delle bellissime parole per descrivere la sua ammirazione nei confronti di Maria De Filippi.

“Maria l’ho sentita recentemente, non ho mai smesso di sentirla da quando sono uscita da Amici, è lì, sempre presente, la vedo quasi come Dio, per qualsiasi cosa le scrivo“, ha affermato sulle prima la Toscano, mostrando riconoscenza nei confronti della conduttrice di Amici, alla quale sente di dovere parte della sua crescita professionale e dei traguardi che è riuscita a raggiungere in meno di un anno dalla sua uscita da Amici.

La cantante ha poi proseguito il discorso, rivelando anche di aver chiesto un parere proprio alla De Filippi su tutto ciò che riguarderà la sua esperienza al Festival di Sanremo, a partire dalla canzone in gara per finire con gli abiti di scena: “Le ho mandato tutto: il pezzo e le chiesto “Com’è? Ti piace?” Prima di mandarlo a Carlo Conti, le ho mandato tutto sul duetto, tutti gli outfit perché la sua approvazione ci deve essere”.

Per finire, la Toscano ha anche rivelato di aver ricevuto un bellissimo messaggio di incoraggiamento da parte della conduttrice, che si è mostrata felice per il suo grande successo: “La cosa che mi ha detto Maria De Filippi è: vai tranquilla, è già tanto essere sul palco dell’Ariston a 19 anni, goditi tutto e non pensare alla classifica“.

Il brano per Sanremo e le sue emozioni

Nel corso dell’intervista, la vincitrice dell’ultima edizione di Amici ha poi anche parlato delle tante emozioni che sta provando in questi giorni, dal momento che l’inizio della kermesse musicale si avvicina sempre di più.

La giovanissima cantante ha quindi parlato delle sue paure pre-Festival, del tutto comprensibili dal momento che si tratta della sua prima esperienza all’Ariston: “Mi spaventa un po’ il fare tantissime interviste di giorno, poi arrivare alla sera e non aver voce. E’ l’unica cosa che un po’ mi mente ansia. A parte quello ci sono tantissime cose di Sanremo per cui mi verrà l’ansia. Il fatto di dormire poco la sera, il trucco“.

“Invece una cosa che non vedo l’ora di provare come emozione è… la fine della canzone. E’ quella sensazione, quando hai terminato di cantare, che dici ’Oh, l’ho fatto’. Quella soddisfazione, il piacere di aver finito, di averla fatta sentire. E magari anche dell’applauso del pubblico. […] Ecco, non vedo l’ora di provare quel tipo di emozione”, ha poi aggiunto la Toscano, immaginandosi già sul palco dell’Ariston a godersi l’ammirazione e l’apprezzamento del pubblico.

Infine, sul brano che si appresta a presentare al Festival di Sanremo, la Toscano ha voluto precisare qual’è il significato del titolo scelto per la canzone e a cosa si è ispirata per scriverla: “E’ una canzone che parla di nostalgia. Chiaramente il titolo è ispirato al film di Fellini, ma solo quello perché non c’entra nulla con la celebre pellicola. Amarcord significa, ‘Mi ricordo’ in dialetto romagnolo. Infatti la canzone rivive un ricordo, un’esperienza che ho passato, capendo che in fondo qualcosa di buono c’è stato, perché comunque è stata magica sotto un certo punto di vista”.