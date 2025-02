Sanremo, Rose Villain top: outfit da sirena e urlo epico dalla platea

Questa prima serata del Festival di Sanremo 2025 promette bene. Tantissimi i cantanti in gara. Tanta musica ad anche tanto stile. Le cantanti donne sono davvero bellissime. Ognuna di loro sfoggia uno stile unico e profondamente creativo. Abbiamo visto scendere sulle scale dell’Ariston Gaia, Noemi, Rose Villain, Elodie e Clara. Tra queste una ha colpito in maniera particolare il pubblico del Festival di Sanremo. Si tratta proprio di Rose Villain.

La cantante ha sfoggiato un look davvero particolare. Al punto che il pubblico, poco prima che iniziasse a cantare, ha fatto sentire il suo apprezzamento. Un uomo dagli spalti urla:”Si na pret”. Che significa “sei bellissima”. Ma non è stato l’unico perché i commenti su quanto la cantante fosse bella sono stati numerosi. Sia in diretta dall’Ariston che sui social. Tra questi commenti qualcuno stona e vira su un altro argomento. Si ipotizza che Rose possa addirittura essere incinta. Il tutto dedotto dal vaghissimo accenno di pancia.

Rose Villain: a Sanremo sfoggia look unici ma qualcosa stona

Questa settantacinquantesima edizione del Festival di Sanremo ha dato la possibilità a tutti i cantanti di sfoggiare degli outfit pazzeschi. C’è chi ha osato al massimo e chi si è mantenuto su uno stile più classico. Rose Villain ha indossato un abito firmato Fendi. Il vestito fa parte della collezione autunno inverno dell’anno 2023. Si tratta di un abito aderente modello “a sirena”, a collo alto, color rosso. Sappiamo anche che Rose, durante questa edizione di Sanremo, indosserà vari outfit delle collezioni di Fendi couture.

L’abito le dona particolarmente ma c’è un dettaglio che stona. Un particolare che, però, rende unica la cantante. Ovvero il color turchese dei suoi capelli. Ormai un marchio di fabbrica per Rose Villain. Ma in molti sul web hanno criticato l’accostamento tra il colore dell’abito e il colore dei suoi capelli. In effetti l’abbinamento non è dei più azzeccati ma sappiamo che Rose ama stupire. Non sarà certo questo dettaglio a fermare il percorso irrefrenabile della cantante. Siamo curiosi di scoprire quali saranno i prossimi look delle serate sanremesi. Siamo certi che rimarremo stupiti.