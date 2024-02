Sanremo, rivelazione inaspettata: un cantante rifiuta interviste

A pochi giorni dall’inizio di Sanremo, incominciano a nascere nuove polemiche e rivelazioni inaspettate. Su X, il giornalista Andrea Conti ha rivelato che un Big non ha voluto rilasciare un’intervista.

In questo periodo i giornalisti fanno domande ai cantanti e si incuriosiscono delle prove. Continuano ad uscire contributi video di artisti che parteciperanno in gara, che svelano aneddoti e raccontano come stanno vivendo questo momento di preparazione. Andrea Conti, giornalista che si occupa di spettacolo per il Fatto Quotidiano, ha svelato che c’è un Big che non si è dimostrato disponibile e che da lui non se lo sarebbe mai aspettato.

“In questi giorni ho girato contributi video per Sanremo 2024. Solo un artista mi ha detto di no. Ed è anche insospettabile, non me lo sarei mai aspettato“

In questi giorni ho girato contributi video per #Sanremo2024

Solo un artista mi ha detto di no.

Ed è anche insospettabile, non me lo sarei aspettato — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) February 1, 2024

Subito nei commenti sono partite le supposizioni, c’è chi ha pensato ad Alessandra Amoroso che più volte ha negato foto ai fan; chi a Irama che può sembrare spocchioso. Ma il giornalista ha chiarito che non si tratta di loro. L’insospettabile è un uomo e per ora i dubbi stanno ricadendo su Diodato o Mahmood, ma non c’è nessuna conferma.

Conti ha anche aggiunto che dall’artista in questione non è stata data alcuna spiegazione, ma ha ricevuto un ‘no’ secco. Nonostante il giornalista non voglia fare nomi, presto i nodi verranno al pettine, poiché se verranno pubblicate le varie interviste basterà capire chi manca all’appello.

Sanremo 2024: manca pochissimo

Il 6 febbraio partirà la 74esima edizione del festival di Sanremo e le polemiche sono già iniziate. Quella che sta prendendo spazio in questi giorni riguarda l’invito a Jannik Sinner. Dopo la vittoria agli Australian Open, Amadeus ha deciso di aprirgli le porte dell’Ariston, attraverso un annuncio su Instagram. Prima di ricevere risposta, il conduttore ha dovuto aspettare un bel po’. Nel frattempo ha anche ritrattato l’invito pensando di mettere l’atleta in una brutta posizione. Poi il 31 gennaio, il tennista ha chiarito che non potrà essere presente.

I cantanti in gara saranno 30, non solo, saranno presenti anche molti ospiti. Alcuni si esibiranno in collegamento da piazza Colombo, altri dalla nave da crociera. Attesi Roberto Bolle e Giovanni Allevi. Ma quest’anno il direttore artistico ha chiamato anche personaggi internazionali: Russell Crowe e John Travolta.

Sembra ormai quasi tutto pronto per la settimana sanremese, uno degli eventi più atteso dagli italiani e non solo.