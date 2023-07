Sanremo, morto il direttore d’orchestra Danilo Minotti: parla Baglioni

Nelle scorse ore si è spento uno dei direttori d’orchestra di Sanremo, Danilo Minotti. La notizia è stata annunciata da Claudio Baglioni che ha dedicato al musicista e amico un commovente post sui suoi profili social. Minotti è morto a 61 anni. Al momento non sono state rese note le cause del decesso.

L’annuncio triste di Baglioni

“È un’alba tristissima – ha scritto Baglioni nel dare la news relativa alla dipartita del direttore -. Il Maestro Danilo Minotti è partito per un lungo viaggio e per un posto sconosciuto. Ha chiuso, con un piccolo gesto, il tempo che ha diretto e condotto per una vita. Ha preso con sé la delicatezza dei modi, la grazia bisbigliata delle sue parole, la sapienza e la passione del suo mestiere di musicista e di uomo. Addio Danilo, amico e compagno di tante storie. Claudio”.

Danilo Minotti, carriera: Sanremo e molto altro

Minotti si è fatto conoscere anche in ambito televisivo avendo più volte partecipato in qualitàdi direttore d’orchestra al Festival di Sanremo. Nelle sue esperienze ha guidato le sonorità delle canzoni di artisti come Malika Ayane, Erica Mou, Gino Paoli e molti altri. Inoltre ha collaborato in studio con Mia Martini, Eros Ramazzotti, Anna Oxa, Mina, Gianni Morandi, Marcella Bella, Amii Stewart, Emma Marrone…

Più volte è stato protagonista di collaborazioni musicali con Baglioni. Ad esempio i due artisti hanno lavorato assieme a “Dodici Note”. Minotti, in tale frangente, lo si è visto in veste di direttore d’orchestra ma anche di chitarrista.

Il saluto del conservatorio Nino Rota

Il suo curriculum è lungo e prestigioso, basti pensare che è stato, tra le altre cose, anche docente di Composizione e Arrangiamento Pop/Rock al conservatorio “Nino Rota” di Monopoli. Inolte è anche autore del Volume I del “Manuale di arrangiamento e orchestrazione pop” edito da Volontè&Co, pubblicato nel 2013.

Il conservatorio pugliese, appresa la notizia del decesso del maestro, lo ha ricordato con un comunicato parlando di prematura scomparsa:

“Il Direttore, con profonda tristezza e incredulità, partecipa all’intera Comunità del Conservatorio, la dolorosa notizia della prematura scomparsa del M° Danilo Minotti, Docente di Composizione e Arrangiamento Pop/Rock. Tale luttuoso evento rappresenta per l’Istituzione una grave perdita, tanto a livello umano che professionale, lasciando un vuoto in quanti lo hanno conosciuto e ne hanno potuto apprezzare tali doti. Alla famiglia del M° Minotti, giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio di tutto il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli”.

Le solite teorie dei complottisti no vax

Non appena ha cominciato a diffondersi pubblicamente la notizia della morte di Minotti, sono spuntati come un orologio svizzero gli irriducibili complottisti no vax che hanno subito iniziato a sostenere che il direttore d’orchestra potrebbe essere deceduto per non meglio precisati effetti collaterali del vaccino anti Covid. Come poc’anzi spiegato, al momento non è stata nemmeno resa nota la causa del decesso, ma i ‘complottisti’, che tutto sanno e tutto vedono, già assicurano che sia colpa del siero. Sarebbe meglio tacere in certi casi e invece…