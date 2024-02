Sanremo, Moro non riconosce Maninni: era suo prof ad Amici

Il Festival di Sanremo è giunto ormai alla quarta puntata e questo significa solamente una cosa: è il turno della serata cover. Questa sera, 9 febbraio, i 30 cantanti in gara si esibiranno accompagnati da un altro artista (o anche più di uno come nel caso di gruppi od orchestre) in una canzone del proprio o dell’altrui repertorio scelta appositamente da loro. A poche ore dall’inizio della diretta, ormai tutti gli ospiti sono approdati nella città ligure. Tra questi, troviamo Fabrizio Moro. Veterano del Festival, il cantante accompagnerà Il Tre in un medley dei suoi più grandi successi.

In queste ore, sul palco dell’Ariston si stanno svolgendo le prove delle performance e, nel backstage, sono molti gli artisti ad incontrarsi. A tal proposito, Fabrizio Moro ha avuto modo di rivedere una sua vecchia conoscenza, ovvero Maninni. Il cantante, in gara a Sanremo con il pezzo “Spettacolare”, ha infatti partecipato alla 16esima edizione di Amici, dove Moro ricopriva il ruolo di professore. Un percorso intenso ma breve quello di Alessio Mininni (questo il suo vero nome) nel talent show di Maria De Filippi, nel quale aveva avuto modo di stringere una forte amicizia con il vincitore della categoria canto di quell’anno, Riccardo Marcuzzo in arte Riky.

Nonostante siano passati tanti anni, Maninni, rivedendo il suo ex professore, si è fatto avanti e gli ha chiesto: “Ti ricordi di me?”. Al che, è arrivata l’epica reazione di Fabrizio Moro. “Dove ci siamo visti?”, ha risposto il cantautore spaesato. L’ex volto di Amici gli ha poi ricordato di aver partecipato al programma sette anni fa e di essere stato un suo allievo. Ma, purtroppo, Fabrizio non è riuscito proprio a ricordare il ragazzo. “Sette anni oh…”, ha esclamato Moro in romano.

Presente anche Ermal Meta che, questa sera, accompagnerà Maninni in un duetto su “Non mi avete fatto niente”, canzone con la quale, tra l’altro, vinse il Festival di Sanremo 2018 proprio insieme a Fabrizio Moro. “Guarda che quello è anziano, non si ricorda più niente”, ha detto Ermal scherzando in riferimento all’amico. Insomma, una scena veramente surreale, che ha immediatamente fatto il giro del web. Il video è diventato già virale generando una miriade di reazioni da parte degli utenti, che hanno commentato divertiti la reazione di Fabrizio Moro.