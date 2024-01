Sanremo. L’annuncio a sorpresa di Fiorello ai microfoni del Tg2

Sanremo 2024. Squadra che vince non si cambia. Dopo il grande successo della scorsa edizione, anche quest’anno Alessia Marcuzzi farà parte della grande macchina di Sanremo. La frizzantina conduttrice infatti affiancherà Rosario Fiorello nella conduzione di Viva Rai2, in versione dopofestival, in onda tutte le sere dopo la buonanotte di Amadeus, dal glass installato all’esterno del teatro Ariston.

È stato lo stesso Fiorello ad annunciarlo ieri notte ai microfoni di Tg2 Post. Incalzato dalla giornalista Manuela Moreno, lo showman, spalla di Amadeus in questi 5 lunghissimi anni di festival, ha rivelato:

Ho deciso adesso. Lo scoop, la notizia che stavate aspettando. Lo sai qual’è la cosa bella? Lei non lo sa. Mi tolgo un momento di spettacolo che avremmo dovuto fare noi. Anche noi avremo una ‘cocò’ , una co-conduttrice. L’avremmo dovuta presentare la settimana prossima, ma ho deciso di farlo quà. Lei lo saprà solo se in questo momento sta guardando la televisione, o se qualche suo amico la avvisa. Ci sarà con noi, nel glass, la grandissima e superfantasmagorica Alessia Marcuzzi. Cara Alessia, spero che tu non abbia preso impegni questa settimana e spero tu possa essere con noi.

Non si è fatta attendere la risposta della conduttrice. In un video postato su Instagram, pochi minuti dopo l’annuncio, ha commentato l’accaduto, in un misto tra incredulità e l’euforia a cui ci ha da sempre abituato:

Buonasera a tutti. Io faccio questo video per dirvi che Fiorello è pazzo, completamente pazzo. Io stavo camminando con il mio cane Bubù e mi hanno telefonato i miei genitori, i miei amici e mi hanno detto che al Tg2 ha detto che io sarò la sua, la vostra co-co-co-coconduttrice di Viva Rai 2, Viva Sanremo. Io non ero stata avvisata, l’ho saputo grazie alle telefonate. Non ero davanti alla tv e mia madre e mio padre mi hanno detto che la richiesta è arrivata in diretta. Caro Fiore, mi rivolgo direttamente a te. Ti voglio comunicare che io non ho impegni, quindi sono libera e che se anche avessi avuto impegni ti avrei detto di siiiiiiiii.

La spumeggiante conduttrice, dopo la conferma della sua partecipazione al dopofestival, si è prodigata in un balletto con il suo cane, quasi a voler sottolineare la sua felicità di fronte alla rivelazione di Fiorello.

L’operazione revival di Amadeus e Fiorello sembra continuare. Una notizia che, per tutti noi nostalgici degli anni 90, appare come un salto indietro nel tempo. I due si sono incontrati tante volte nella loro lunghissima carriera. Memorabili le loro iconiche conduzioni al Festivalbar. Alessia sarà quindi, per il secondo anno consecutivo, la donna di Fiorello a Viva Rai 2, Viva Sanremo: sono finite le sorprese per quella che si preannuncia già essere un’edizione da record o cosa ci dobbiamo ancora aspettare?

Fiorello e l’ipotesi Celentano al Festival: È partito l’invito

Rosario non si è limitato ad annunciare la presenza della Marcuzzi. Ai microfoni di Tg2 Post ha infatti confermato l’indiscrezione riguardo la possibile presenza di Adriano Celentano al prossimo Festival:

È partito l’invito. Ci terremmo tutti, non solo noi, ma tutti gli italiani, a rivedere Adriano. Adriano è bello così com’è, ti sorprende sempre. Probabilmente ci sorprenderà, se dovesse venire e anche se non dovesse venire.

Secondo i rumors, il Molleggiato dovrebbe omaggiare Toto Cotugno, scomparso la scorsa estate, esibendosi nel suo brano più conosciuto, quello che l’ha reso celebre oltreoceano: L’Italiano. Il conduttore, inoltre, ha fatto un’altra rivelazione sul dopo festival: tornerà il famoso balconcino, dirimpettaio del più grande storico e critico di Sanremo, Vincenzo Mollica, andato in pensione alla fine del primo festival di Amadeus, nel 2020. Fiorello rivela che più che un balconcino, si tratterà di un vero e proprio appartamento, nel palazzo di fronte al teatro Ariston: