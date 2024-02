Sanremo, incontro Arisa – Paola Iezzi: “Si teme una nuova lite”

Scontro tra prime donne a Sanremo. Stasera, 8 febbraio, ci sarà la terza serata del Festival della Canzone Italiana, accogliendo l’entrata in scena di Teresa Mannino nella veste di co-conduttrice e una schiera di ospiti d’eccezione. Mentre l’attesa si fa palpabile, gli occhi sono già rivolti verso l’emozionante serata cover di domani. Il palco dell’Ariston si arricchirà di artisti eccezionali che accompagneranno i cantanti in gara. Non solo, Arisa tornerà nella città ligure per esibirsi in piazza Colombo dal palco Suzuki. A tal proposito, Dagospia ha svelato un inedito retroscena sulla giudice di The Voice Kids, che coinvolge una sua nota ‘rivale‘. Di chi si tratta? Della conduttrice del PrimaFestival, Paola Iezzi.

Paola Iezzi e Arisa: la tensione arriva a Sanremo

Tra i protagonisti di Sanremo 2024, ci sono anche Paola e Chiara. Le due sorelle, dopo il ritorno sulla scena con la partecipazione alla scorsa edizione del Festival, sono tornate all’Ariston in veste di conduttrici del PrimaFestival insieme ai tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras. Non solo, venerdì sera duetteranno insieme ai Ricchi e Poveri nella serata delle cover. Ebbene, in vista della puntata, pare che si stia cercando attentamente di evitare un incontro riavvicinato tra Paola Iezzi e Arisa. Il motivo? Alcuni temono che possa scoppiare una nuova lite tra le due cantanti.

Com’è noto, Arisa e Paola hanno avuto un duro scontro lo scorso giugno. Ai tempi, l’ex prof di Amici fu una protagonista di una dura polemica a causa di alcune controverse dichiarazioni riguardo la comunità LGBTQ. Interpellata alla conferenza stampa del Roma Pride, la Iezzi si era espressa sulla vicenda, definendo le parole della collega come un’uscita infelice. Un commento non gradito da Arisa, la quale si era poi lasciata andare ad un lungo sfogo social, invitando Paola a non salutarla più e regalandole un bel dito medio.

Lo scontro era finito così, senza nessun segno di pace da parte di nessuna delle dirette interessate. In effetti, il 9 febbraio potrebbe segnare il primo incontro tra Arisa e Paola dopo circa nove mesi dalla loro discussa lite. Tuttavia, secondo quanto riferito da Dagospia, si starebbe facendo il possibile per prevenire questo faccia a faccia, il che lascia intendere che la tensione tra le due artiste persista a livelli molto alti.