Sanremo, Gigi D’Alessio sorprende tutti: ecco il pancione di Denise

Gigi D’Alessio rompe gli indugi al Festival di Sanremo e conferma la seconda gravidanza della compagna Denise Esposito (la prima è stata portata al termine a inizio 2022 quando la coppia ha accolto il piccolo Francesco). Da giorni si vociferava della dolce attesa; il cantante aveva pure fatto una mezza ammissione qualche settimana fa, con una battuta, a VivaRai2!, ospite da Fiorello. Adesso ha tolto ogni dubbio, postando tra le sue Stories Instagram una fotografia della fidanzata in cui spicca il pancione su cui si nota lo stesso D’Alessio poggiare la sua mano, in segno di affetto e tenerezza. Dunque il musicista partenopeo diventerà padre per la sesta volta. Il bebè nascerà tra la primavera e l’estate.

L’annuncio è arrivato da Sanremo. Denise e Gigi si trovano nella cittadina ligure in quanto nelle scorse ore il cantante è salito sul palco dell’Ariston nella serata delle cover per dare manforte a Geolier. Con lui anche la Esposito, professione avvocato e donna lontana dal mondo dello spettacolo. Ed è proprio da Sanremo che i due piccioncini, con larghi sorrisi e la felicità dipinta in volto, hanno deciso di non nascondere più il fatto che stanno aspettando un figlio o una figlia.

D’Alessio e Denise hanno 24 anni di differenza: lui 56, lei 32. Come poc’anzi accennato sono diventati genitori del piccolo Francesco a inizio 2022. Per la legale si è trattato del primo figlio. Per Gigi del quinto, avendo avuto già tre figli dal primo matrimonio con Carmela Barbato (Claudio, Ilaria e Luca, in arte LDA) e avendo avuto un frutto d’amore, Andrea, venuto alla luce durante la lunga relazione sentimentale vissuta con Anna Tatangelo.

Confermate quindi le indiscrezioni. Il primo a parlare del fatto che la Esposito fosse incinta è stato il magazine Oggi che ha rivelato che Gigi aveva confidato ai colleghi di The Voice Kids che era in procinto di diventare di nuovo papà. Pare infatti che nel dietro le quinte del programma di Antonella Clerici, abbia informato la conduttrice stessa e i suoi colleghi coach (Arisa, Clementino e Loredana Bertè) della lieta notizia.