L’attrice è stata scelta come co-conduttrice dell’ultima serata del 72° festival e in conferenza stampa ha già regalato divertimento

Sabrina Ferilli non deluderà le aspettative del suo pubblico: stasera a Sanremo 2022 ci sarà da divertirsi, anche con e grazie a lei. Chi la segue in altri programmi televisivi, tra cui Tu sì que vales, non si aspetta altro da lei se non allegria, simpatia e spontaneità. E lei le ha già messe in campo, perché in conferenza stampa è già Sabrina Ferilli show a Sanremo. La co-conduttrice di Amadeus ha raccontato anche dei simpatici e divertenti retroscena su come è arrivata al festival. Ha quasi costretto, ma in realtà suggerito ad Amadeus di raccontare come ha pensato a lei.

Ebbene, è stato Josè, il figlio di Amadeus, a volere Sabrina Ferilli a Sanremo. E l’attrice lo sapeva già, per questo ha invitato il direttore artistico a raccontare. Quindi Amadeus ha preso la parola e ha rivelato che suo figlio gli ha candidamente detto che non avrebbe potuto fare Sanremo senza “lei”. Non ha fatto il nome di Sabrina Ferilli, come se fosse scontato. Josè ha detto a suo papà, all’età di 13 anni, che tutti i suoi compagni di scuola avrebbero voluto Sabrina. Amadeus ha subito accolto il consiglio di suo figlio, magari riflettendo su come ha fatto a non pensarci prima.

La telefonata tra Amadeus e Sabrina Ferilli è avvenuta nei primi giorni di gennaio. Quindi lei ha preso la parola per raccontare come è andata. La prima persona a informala è stato Lucio Presta e lei ha subito accettato. In quei giorni però lei a avuto un forte dolore alla cervicale e ha preso diverse medicine. L’effetto delle stesse è stato molto forte anche perché non è solita prenderle. “Ero in trans”, ha aggiunto spiegando che in un primo momento ha pensato di aver sognato tutto. Ha cominciato a chiedere conferma a suo padre, che gli ha smentito di aver parlato con lei di Sanremo.

A questo punto ha pensato di telefonare direttamente ad Amadeus facendo finta di niente. Gli ha chiesto semplicemente “Che bello fare Sanremo insieme”, in base alla sua risposta avrebbe capito se la telefonata di Presta era vera o meno. Amadeus ha confermato e così Sabrina ha capito che non era stata un’allucinazione e che non aveva sognato quella telefonata, era vero.

Ma lo show di Sabrina Ferilli a Sanremo 2022 è solo all’inizio. Per esempio durante una domanda di un giornalista, lei lo ha interrotto per rivolgersi ad Amadeus. Il motivo? Era preoccupata per Gianni Morandi: “Scusa ma sta ancora in vita Morandi? Ieri sera boccheggiava, sta tutto a posto sì? M’ero preoccupata”. E non solo. Si è chiesta perché doveva togliere e rimettere la mascherina ogni volta che parlavano o smettevano di parlare. Anche perché a breve sarebbe stata a contatto stretto con Amadeus, insomma non ne vedeva il senso. Lei ha fatto dei complimenti ad Amadeus e si sono abbracciati, così l’attrice ha ironizzato sull’ammalarsi tutti insieme:

“Va beh che poi pure se c’ammalamo tutti che ce frega? Annamo tutti ricoverati domani, tanto è finito Sanremo. Ognuno ha fatto il suo, se ce pensate. Mi sbaglio? Ao, e ce porteranno via ammalati, ci curiamo a casa. Tutto il gruppo, sala stampa e artisti. Prenderanno una caserma, ci infileranno e mettono ‘gruppo Sanremo 2022’. E stiamo là”

Inutile dire che in sala stampa tutti, o quasi tutti, erano divertiti.