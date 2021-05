Sanremo Estate si farà o no? Rai si pronuncia sull’idea di Amadeus

Sanremo Estate si farà? In occasione dell’ultima edizione del Festival, Amadeus aveva pensato, o forse anche un po’ fantasticato, di poter realizzare un secondo Sanremo quest’anno, in versione estiva stavolta. Un’idea nata magari da una certa voglia di riscatto per un festival che ha dovuto fare a meno del pubblico. Anche un modo per ripagare la città di Sanremo per l’ospitalità, come se fosse un risarcimento per le perdite dovute alla mancanza di turismo a inizio marzo. Il pubblico infatti non c’è stato nell’edizione 2021 di Sanremo, questo ha comportato anche la mancanza di introiti per le attività nella città ligure. Ma a parte questo, sarebbe anche un modo per rifare un festival con la presenza di una platea. Ovviamente se dovesse essere possibile e con le dovute accortezze, anche perché sarebbe un festival all’aperto.

L’idea ha entusiasmato il pubblico, ma a che punto siamo? Sanremo ospiterà un secondo festival nel 2021? Sarebbe in tal caso un vero e proprio show musicale, più che una gara. Quindi con le hit dell’estate, un festival che ricorderebbe molto il Festivalbar. Che già Mediaset ha provato a riprodurre con il Summer Festival. Ma proprio Amadeus è stato un conduttore del Festivalbar, per questo in lui non manca di sicuro l’entusiasmo di riportare in scena uno spettacolo dedicato alla musica estiva. Anche solo per una sera.

Dalle ultime notizie però pare di capire che non se ne stia parlando, in realtà. Come riportato da Davide Maggio, infatti, Stefano Coletta ha parlato di Sanremo Estate 2021 in occasione della conferenza stampa di Notte Azzurra. Il direttore di Rai Uno ha spiegato che non è stato deciso ancora nulla, ma ne stanno parlando. Nonostante ciò non c’è ancora una risposta chiara, quindi neanche lui è in grado di dire se ci sarà o non ci sarà Sanremo Estate. Uno dei motivi alla base di questa situazione potrebbe essere la scadenza del vertice in vista.

Quando se ne saprà di più? Tra non molto: “Questo mese di giugno sarà quello importante per poter decidere sia di Sanremo 2022 sia dell’eventuale serata estiva”. Questo anche perché di solito non si è mai parlato di Sanremo prima di luglio, quindi è questo il mese in cui si prendono decisioni sul futuro del festival, e di conseguenza anche dell’edizione estiva connessa. Le prossime saranno settimane decisive quindi per il Sanremo Estate di Amadeus.