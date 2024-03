Sanremo: due Big salvano Francesca dal bullismo, chi sono

Che le nostre cantautrici siano donne con gli attributi non è di certo una novità, ma il gesto che Levante e Fiorella Mannoia hanno compiuto per sostenere una ragazza vittima di un atto di bullismo è diventato subito virale.

Nei giorni scorsi una ragazza di nome Francesca, molto amata su TikTok sulla body-positivity, è stata vittima di un orribile episodio di bullismo nel suo paese. La ragazza napoletana si è iscritta in palestra ma, mentre si allenava, è stata presa in giro dai presenti.

La giovane ha notato un gruppo di coetanei che, guardandola, ridacchiavano. Non contenti, hanno iniziato a offenderla per il suo aspetto.

Il suo sfogo ha fatto il giro dei social. Francesca era disperata, perché terrorizzata di tornare in palestra e di incontrare di nuovo quei bulli.

Quando per tutta la vita ti dicono che sei grassa non fanno altro che dirti di andare in palestra, poi quando ci vai ti prendono in giro perché sei troppo grassa per stare in palestra.

Il supporto di Levante e Fiorella Mannoia

La vicenda della giovane TikToker aveva raccolto parole di conforto da parte di tutto il web. Molti utenti si sono fiondati sul profilo della ragazza per dimostrarle solidarietà. Tra i tanti commenti in sostegno di Francesca sono spuntati anche quelli di due grandissime della musica italiana: Levante e Fiorella Mannoia. Come nella loro musica, le due artiste si sono distinte nei toni in modo palese.

levante mia madre mia sorella il mio tutto lei😭 pic.twitter.com/398sqDfbXS — g🍉 (@zendayal0vebot) March 29, 2024

Le parole di Levante hanno fatto breccia nel cuore della ragazza per la loro sensibilità, spronandola ad ignorare gli altri ed inseguire i propri obiettivi,

Di tutt’altra parrocchia invece è stata la risposta di Fiorella Mannoia, che sui social come nella vita non ha peli sulla lingua e dice quello che pensa senza filtri.

Francesca ha risposto ringraziando per tutto l’amore ricevuto.

È un onore per me sentire queste parole da parte tua, cara Fiorella

Sicuramente i tanti input a reagire, compresi quelli delle Big di Sanremo, aiuteranno Francesca a trovare il coraggio di tornare in palestra a testa alta, più determinata di prima!