Sanremo, copertina Tv e Sorrisi: chi ha 6 dita e Fedez ‘strategico’

L’attesa copertina di Tv Sorrisi e Canzoni dei cantanti in gara al Festival di Sanremo è stata divulgata. E un paio di dettagli stanno facendo parecchio discutere. Una delle cose che balza all’occhio è la posizione “strategica” di Fedez, se così si può dire. Dove è stato collocato il rapper Milanese? Al fianco di Achille Lauro e sopra a Tony Effe (ma non tutto è come sembra e a breve si spiegherà il perché). Con il primo pare che non si parli da tempo dopo averci collaborato. Tra l’altro, proprio in questi giorni è scoppiata la bomba gossippara che ha mormorato che Lauro e Chiara Ferragni avrebbero avuto una liaison mentre lei era sposata. Invece, con Tony Effe, come è noto, Fedez ha rapporti tutt’altro che idilliaci. L’altro dettaglio alquanto strambo della copertina è che la cantante Clara ha sei dita su una mano.

Ovviamente la copertina è stata ritoccata in post produzione, a meno che alla cantante sia cresciuto un dito in più qualche giorno fa. Capitolo Fedez: il giornalista Gabriele Parpiglia ha spiegato che in realtà il rapper non era presente durante lo scatto di gruppo. Ciò significa che la sua foto è stata aggiunta in un secondo momento attraverso un fotomontaggio. E la cosa curiosa è che è finito proprio tra Lauro e Tony Effe. Ma anche in questo caso c’è una spiegazione. Sempre Parpiglia ha postato tra le sue storie Instagram un filmato di quando è stato realizzato lo scatto della copertina. E chi c’era al posto di Fedez? Emis Killa che, di recente, si è ritirato da Sanremo dopo essere finito in una spinosa inchiesta giudiziaria.

Dunque Emis Killa è stato tolto dalla copertina ed è stata aggiunta l’immagine di Fedez che, coincidenza vuole, si è ritrovato al fianco di Lauro e Effe. Sul fatto che il rapper milanese non sia stato presente durante la foto di gruppo, ha dato una spiegazione anche Aldo Vitali, il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni. Il giornalista ha riferito che lo scatto di tutti gli artisti è stato effettuato durante la serata di Sarà Sanremo, confermando che Fedez non ha preso parte alla foto di gruppo, posando da solo. A proposito della questione, Aldo Vitali ha dichiarato: “Esatto, sì, esatto. Però abbiamo fatto una foto di gruppo favolosa, la vedrete al momento giusto. Sono contento e soddisfatto”.