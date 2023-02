Non sembra volersi placare in alcun modo la polemica legata all’esibizione di Blanco sul palco del Festival di Sanremo 2023, in occasione della serata inaugurale. I fatti sono ormai arcinoti: durante la prima serata della kermesse ligure, il giovane artista si è esibito sulle note del suo ultimo singolo L’Isola delle rose, distruggendo praticamente metà palco.

Il motivo dietro questa sua improvvisa voglia di spaccare tutto come un teppista è legato al fatto che, durante l’esibizione, Blanco non è riuscito a sentire la sua voce in cuffia. Resosi conto che non avrebbe potuto concludere la performance come avrebbe voluto, Blanco ha così deciso di dare spettacolo, distruggendo i vari di fiori intorno a lui e meritandosi i fischi del pubblico.

Il gesto, neanche dirlo, è stato il momento più chiacchierato del Festival fino ad ora e sta ancora scatenando dibattito. Giusto ieri, nel salotto di Bella Ma’, Adriana Volpe si è sentita in dovere di dire la sua sulla questione, masssacrando il cantante. Qui le sue durissime dichiarazion riportate da Biccyi:

“Blanco? Lui è entrato da vincitore ed è uscito inqualificabile. Nemmeno l’atleta che si ritira, proprio inqualificabile. Entrato con gli applausi e uscito con i fischi, ma perché un giovane si ritrova a distruggere? Perché un giovane si ritrova a distruggere quando un’ora prima ai telegiornali vediamo la distruzione di un terremoto. Oggi non si può proprio far passare questo messaggio. Poi ha fatto un errore quando Amadeus l’ha chiamato sul palco per chiedere il perché di quei gesti. Lui ha detto ‘io non sentivo’. La frase peggiore è quando ha detto ‘ho fatto così perché mi volevo divertire’. Distruggere non è divertimento e non può passare questo messaggio. Lo dico ai giovani: ‘noi non possiamo provare piacere nel vedere distruggere, dobbiamo provare piacere nel costruire’. Lui ha costruito una carriera pazzesca. Lui adesso deve rinascere dalle ceneri. Noi abbiamo parlato delle sue scuse pubbliche. Ma se riguardiamo attentamente il suo post c’è qualcosa che stride. Quel finale dove lui dice ‘e rido, rido, rido, rido, rido’, a me sinceramente urta un po’. Perché non c’è proprio nulla da ridere. Se proprio la dobbiamo dirla tutta è questo che stride. Scusate, non voglio sembrare bacchettona. C’è una frase bella dove dice ‘Ariston sono caduto e piango’. Ma se andiamo sotto dice che ride, eh no! Perché finalmente è sé stesso?””

Proprio mentre al Casinò di Sanremo si stava svolgendo la seconda conferenza stampa di Amadeus con i giornalisti, infatti, Blanco ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale una lunga lettera di scuse. “Chiedo scusa alla città dei fiori” ha scritto l’artista su Instagram, anche se per i suoi haters più accaniti tali scuse servono a poco. Sono ancora in molti a pensare che il suo comportamento sia stato inaccettabile e che si sarebbe dovuto cospargere il capo di cenere subito, già sul palco dell’Ariston.

Come c’era da aspettarsi, anche Pierluigi Diaco in trasmissione aveva commentato il fattaccio. Prima della Volpe e pochissime ore dopo la prima serata dell’Ariston, “Pigi” aveva lanciato un messaggio all’artista, dichiarando:

“Mi auguro e mi aspetto che le tue scuse arrivino stasera sul Palco dell’Ariston. Chiedere scusa significa capire tutto il lavoro che c’è dietro ad una scena. Costruire è più importante di distruggere.”

Nel frattempo, anche Aurora Ramazzotti ha voluto dire la sua. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha pubblicato delle Stories commentando: “Ma siamo sicuri che sia stato un imprevisto?”. Alcuni, in effetti, si sono convinti che il siparietto fosse già concordato per creare “hype” sulla kermesse.