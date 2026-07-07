Sanremo, Annalisa snobba Stefano De Martino: la risposta glaciale sulla partecipazione

Annalisa in controtendenza rispetto a molti suoi colleghi che metterebbero la firma per partecipare al Festival di Sanremo: la cantante savonese ‘snobberà’ la kermesse che nel 2027 sarà condotta da Stefano De Martino, al quale è anche stato dato il ruolo di direttore artistico. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato che non invierà alcun brano a De Martino, in quanto non ha intenzione di prendere parte da concorrente big al celebre concorso canoro della ‘Città dei Fiori’. Motivo? Perché deve pensare ad altro. E quell’altro è la data a San Siro, prevista per il 12 giugno prossimo.

Il Sanremo 2027 condotto da Stefano De Martino: Annalisa assente

Nei giorni scorsi l’artista ha annunciato che il 12 giugno 2027 si esibirà a San Siro. Sarà organizzato un grande evento i cui preparativi sono già cominciati. Annalisa ha assicurato che da ora in avanti lavorerà ogni giorno e senza sosta per garantire uno spettacolo sontuoso, che non tradirà le aspettative dei fan. “Vi giuro che San Siro lo tireremo giù”, ha chiosato, riferendosi ai suoi supporters. Tale impegno va in rotta di collisione con Sanremo. Almeno nei piani della cantante.

Quando le è stato chiesto da Tv Sorrisi e Canzoni se tenterà di candidarsi per essere tra i cantanti in gara a Sanremo 2027, è arrivata una risposta glaciale. “Per carità, ho troppo da fare con San Siro. Sennò vado in confusione. Infatti ho preferito non pubblicare un nuovo singolo: Canzone estiva è uscita a marzo e avrà una vita più lunga”, le parole di Annalisa. Dunque nessuna porta aperta per la kermesse. Si ipotizza che potrebbe essere fatto un discorso diverso se le domandassero di partecipare alla kermesse come ospite. Forse, in quel caso, potrebbe prendere in considerazione di sbarcare sull’Ariston in quanto si tratterebbe di un impegno meno pesante rispetto a quello della competizione vera e propria.

Annalisa sui look del passato: “Non potevo indossare altro?”

Nel corso dell’intervista, l’artista ha anche speso parole per Amici, il talent show che l’ha vista crescere e che l’ha lanciata nel mondo della musica che conta. Non rinnega nulla del suo percorso artistico. Se potesse cambierebbe solo un dettaglio, i look: “Ho un ottimo rapporto con tutto quello che ho cantato. Meno sui look del passato, a volte mi rivedo e dico: ammazza, ma non potevo mettermi addosso qualcos’altro? Nei primi anni non avevo la consapevolezza che ho oggi, ma c’era anche meno attenzione degli altri su questi aspetti”.

Annalisa è laureata in fisica. Un traguardo raggiunto prima di entrare ad Amici e di cui va fiera. Tuttavia ha una punta di rammarico per alcune scelte del passato. “Ho fatto l’università e penso di aver fatto bene, mi ha arricchito e ne vado fiera. Ma il Piano B non è servito a molto. A volte penso a quei tre o quattro anni di musica che avrei guadagnato”, ha concluso.