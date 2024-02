Sanremo, Amadeus: “Crowe e Travolta autoinvitati”, il retroscena.

Grande fermento per i due ospiti molto attesi a Sanremo 2024: Russell Crowe e John Travolta, ma Amadeus ha svelato un retroscena: si sono autoinvitati.

Il direttore artistico, intervistato dalla moglie Giovanna, inviata della Vita in Diretta, ha spiegato che in realtà non è stata una sua idea ma che è stato contattato dal loro entourage, poiché ai due attori avrebbe fatto piacere partecipare alla kermesse. Dunque, quello del conduttore non è stato un colpaccio per il quale ha dovuto dispiegare molte energie, ma sono stati loro stessi ad aver espresso questo desiderio che Amadeus ha prontamente accolto.

“Sembrerà strano, non è una battuta, ma sia Russell Crowe che John Travolta mi hanno chiesto che avevano desiderio di essere al Festival di Sanremo. Seguono il Festival di Sanremo con grande affetto e quindi quando sono stato contattato dal loro entourage non potevo che essere strafelice e ovviamente invitarli al Festival con grandissima gioia”.

Infatti, in molti si erano chiesti come mai avesse invitato due personaggi del genere, sicuramente grandi nomi ma mediaticamente non di impatto. Amadeus ha svelato a cosa sono dovute queste ospitate.

Il direttore artistico ha già anticipato che Travolta sarà presente durante la seconda serata, quella del 7 febbraio, mentre Crowe, che arriverà appositamente dall’Australia, sarà presente nella terza.

Gli ospiti di Sanremo

Quest’anno non sono previsti molti ospiti. Tra gli italiani attesi Giovanni Allevi e Roberto Bolle. Poi alcuni attori che pubblicizzeranno le serie che andranno prossimamente in onda sulla Rai.

Oltre a questi, ci saranno i cantanti che si esibiranno da piazza Colombo o dalla nave da crociera ed avranno quindi il loro momento dedicato durante le serate. Per il resto Amadeus ci ha tenuto a ribadire di non volere troppe presenze esterne perché al centro ci dovranno essere i 30 Big con le loro canzoni. Di particolare rilievo sarà la serata del 9 febbraio, con le cover, dove ogni cantante porterà un ospite e si esibirà con un duetto.

L’invito a Sinner

Dopo la vittoria agli Australian Open, Amadeus ha invitato Jannik Sinner per rendergli omaggio. Ma questa volta la richiesta è stata fatta direttamente tramite i suoi sociali, senza passare per manager o telefonate varie. Forse anche per questo il direttore artistico non ha ricevuto subito risposta. Poi, ancor prima di sapere cosa ne pensasse il tennista, ha ritirato l’invito, pensando fosse cosa poco gradita. Il campione, due giorni dopo, ha chiarito che non sarebbe andato al festival.