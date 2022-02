Sanremo, Achille Lauro: il battesimo a torso nudo scuote, ecco il significato

Il cantante apre la gara della 72esima edizione del Festival e, come al solito, genera qualche polemica: questo non l’hai mai fermato e lui stesso spiega qual è il senso dato alla performance

Il Festival di Sanremo apre la sua 72esima edizione con Achille Lauro e la sua canzone Domenica. È stato lui il primo cantante a dare il via alla gara tanto attesa. Ed ecco che in mondovisione, come si poteva immaginare, ha tentato di attirare tutta l’attenzione su di sé. Innanzitutto, l’interesse è subito ricaduto sul suo abbigliamento. Da sempre, dà particolarmente attenzione al suo look per esibirsi sul palco dell’Ariston. E attenzione, perché ogni volta c’è un significato nascosto. Ebbene nella prima puntata Achille Lauro si è presentato a petto a nudo.

Ha scelto di indossare solo un paio di pantaloni neri e i suoi tatuaggi ben in vista. “Ammazza, ti sei fatto un fisico da paura”, ha subito commentato Amadeus, che lo scorso anno l’aveva accolto come ospite speciale. Il cantante non è salito sul palco dell’Ariston da solo: l’hanno accompagnato le coriste dell’Harlem Gospel Choir, vestite di bianco. Non è una scelta causale: ha scelto uno dei cori gospel più noti degli Stati Uniti. Il finale della sua esibizione ha però generato qualche polemica sui social, come si poteva immaginare.

Achille Lauro a Sanremo 2022 ha deciso di concludere la sua performance con una sorta di battesimo. Scendendo nel dettaglio, si è inginocchiato e si è versato addosso dell’acqua. I suoi fan lo sanno bene: c’è sempre un senso a ciò che fa. Mentre c’è chi non perde tempo e lo rende protagonista di una polemica – che indubbiamente aveva messo in conto -, il cantante spiega il significato.

“L’inizio. Il primo istante. L’importanza della prima volta”, scrive l’artista sotto il video che lo ritrae mentre si battezza da solo. Il senso che, dunque, dà alla sua esibizione è l’inizio di ogni cosa, che può essere rappresentato dal battesimo. A sua madre, nata precisamente 61 anni, dedica l’apertura di questo Festival. E proprio oggi che segna “un nuovo inizio” sceglie di omaggiare il pubblico con il suo battesimo.

“Che Dio ci protegga. Hallelujah”, ha concluso diverse ore fa Achille, condividendo invece una foto che lo ritrae ancora piccolo il giorno del suo battesimo. In un altro post, ha ammesso di essersi interrogato “sul senso del mio essere di passaggio, del mio essere umano”. Per il cantante di Domenica il palco dell’Ariston è sempre quello, ma lui no: “Il palco è lo stesso di sempre. Io, invece, no”.

E ovviamente non mancano le polemiche. Mentre il suo pubblico è elettrizzato e ha apprezzato molto la sua originale esibizione, qualche utente sui social trova il tutto indecente. Ma di certo Lauro non si è mai spaventato di portare se stesso sul palco, anche generando polemiche. Il suo scopo è sempre quello di lanciare un messaggio con una performance fuori dal comune e riesce nel suo intento.

Intanto, tra chi fa polemica sui social, vi è il senatore Lucio Milan. Quest’ultimo accusa il cantante di aver profanato il sacramento del battesimo e non risparmia il coro gospel che l’ha affiancato in questa scena.