Sanremo, 3° serata: classifica (2 sorprese) e vincitore Nuove proposte

Si è conclusa la terza serata del Festival di Sanremo 2025. Carlo Conti, come già fatto nelle prime due puntate, è andato speditissimo. Momenti di intrattenimento non molti, situazioni extra gara praticamente nulle. Miriam Leone ed Elettra Lamborghini nel ruolo di co-conduttrici piuttosto insipide. Fortunatamente c’è stata anche Katia Follesa, l’unica che ha avuto qualche guizzo degno di nota, come ad esempio la stoccata lanciata a Chiara Ferragni. All’1.10 circa, tutti a nanna, dopo l’annuncio della classifica ‘randomica’ delle prime 5 posizioni e dopo la proclamazione del vincitore della categoria Nuove proposte. Si sono sfidati l’ex X Factor Settembre, con il brano “Vertebre”, e l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi Alex Wise, con la canzone “Rockstar”.

Festival di Sanremo 2025, terza serata: la classifica provvisoria

Alla fine della terza serata della kermesse, grazie al televoto e al voto della giuria delle radio, hanno guadagnato le prime cinque posizioni Irama, Brunori Sas, Olly, Coma Cose e Francesco Gabbani. Due le sorprese, ossia Gabbani e i Coma Cose.

L’elenco, in ordine di apparizione sul palco dell’Ariston, dei big in gara che si sono esibiti giovedì 13 febbraio 2025:

Clara – “Febbre” Brunori Sas – “L’albero delle noci” Sarah Toscano – “Amarcord” Massimo Ranieri – “Tra le mani un cuore” Joan Thiele – “Eco” Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento – “La mia parola” Noemi – “Se t’innamori muori” Olly – “Balorda nostalgia” Coma_Cose – “Cuoricini” Modà – “Non ti dimentico” Tony Effe – “Damme ‘na mano” Irama – “Lentamente” Francesco Gabbani – “Viva la vita” Gaia – “Chiamo io chiami tu”

Sanremo 2025, categoria Nuove proposte: chi ha vinto tra Alex Wyse e Settembre

Sia Alex Wyse sia Settembre hanno convinto pubblico e critica, meritandosi la finale. Secondo molti telespettatori le loro performance e i loro brani sono meglio di diversi di quelli in gara nella categoria big (il ragionamento non è per nulla campato in aria). Chi ha trionfato? Alla fine a spuntarla è stato Settembre con “Vertebre”.

Assegnati dalla sala stampa anche i premi Mia Martini e Lucio Dalla per la categoria Nuove proposte: entrambi i riconoscimenti sono stati vinti da Settembre, che ha en plein. “Grazie a tutti, non ci credo. Tanta gente non ha creduto in me, a volte anche io non ho creduto in me stesso. Grazie, grazie davvero”, il commento del giovane artista, investito dall’emozione.