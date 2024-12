Sanremo 25, Povia reagisce all’esclusione: “Sono stato malissimo”

Ormai la lista dei Big della prossima edizione del Festival di Sanremo è stata svelata. Come ormai tutti sapranno, moltissimi dei cantanti che avevano deciso di sottoporre il loro brano a Carlo Conti si sono visti chiudere in faccia le porte dell’Ariston. Tra di loro ci sono anche alcuni nomi illustri come Albano, i Jalisse e Povia. In particolare, quest’ultimo sembra aver preso molto male la notizia dell’esclusione dalla kermesse musicale. A testimonianza di ciò vi è un breve video che il cantante ha pubblicato sui suoi profili social solo pochi minuti fa e nel quale ha voluto spiegare ai suoi fans come si è sentito negli ultimi giorni. In tutto ciò, nonostante le premesse pacifiche, il cantante ha anche lanciato qualche velata frecciatina a Carlo Conti e non solo, tornando anche sul tema della sua esclusione dalla televisione.

Lo sfogo di Povia

Sebbene il noto cantante abbia specificato all’inizio del breve filmato che non si trattasse di una polemica, le parole contenute nella breve clip ricordano molto quelle di uno sfogo. L’amarezza per non avercela fatta anche questa volta traspare sia dalle espressioni che dalle parole dell’artista, che evidentemente pensava di avere tutte le carte in regola per poter salire sul palco dell’Ariston.

Una delle ultime edizioni alle quali ha partecipato, come ricordato da lui stesso, è stata quella del lontano 2005, condotta da Paolo Bonolis. In quell’occasione, Povia uscì decisamente dagli schemi e portò sul palco dell’Ariston un brano del tutto diverso dagli altri, intitolato “I bambini fanno ooh”. La vittoria però arrivò solo l’anno seguente, quando il cantante si portò a casa l’ambito premio esibendosi sulle note di “Vorrei avere il becco”.

Proseguendo con il video, Povia ha poi affermato di essere stato malissimo dopo aver appreso della sua esclusione dalla kermesse musicale e di aver anche accusato dei problemi di salute. Il tutto, secondo il cantante, potrebbe essere dovuto all’ansia e allo stress che lo hanno attanagliato per più di un mese, prima di scoprire di essere stato scartato: “L’altra sera ho perso totalmente conoscenza perché non respiravo per l’asma”, ha affermato il cantante.

L’artista ha quindi precisato di soffrire da tempo di asma, ma che in questa occasione tutto potrebbe essere stato aggravato dallo stato di tensione degli ultimi giorni. Insomma, dalle parole del cantante sembra proprio che questa volta fosse convinto di rientrare tra i Big di Sanremo e che quindi l’esclusione sia stato un durissimo colpo da incassare.

La volontà di riscatto

In ogni caso, il cantante non si arrende e, con una leggera vena polemica, verso la fine del video ha affermato di voler comunque pubblicare la canzone che avrebbe portato sul palco dell’Ariston: “Carlo Conti ha detto che i brani scartati quest’anno potrebbero andare bene anche l’anno prossimo però a me non l’ha detto quindi pubblicherò questa canzone che si chiama “Arbitro”“.

Per concludere, il cantante ha sottolineato come siano ormai quindici anni che non riesce a tornare in televisione: non solo a Sanremo, ma anche in qualsiasi altro programma televisivo per poter rilasciare qualche intervista o promuovere le sue canzoni come fanno molti altri artisti.

Il motivo? Stando a quanto affermato dal Povia, tutto potrebbe essere legato alle scelte personali fatte nel corso degli anni, probabilmente sia da un punto di vista artistico che politico, e ai temi delle sue canzoni che non sempre hanno messo d’accordo tutti e che molto spesso si sono rivelati anticonvenzionali.

La vicinanza dei fans

In pochissimo tempo il video ha fatto il pieno di likes e commenti: “Caro Povia mi dispiace tanto, speravo tanto di vederti su quel palco“, “Mi dispiace non mollare” e “Noi siamo con te“ sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti del web, fans affezionati del cantante.