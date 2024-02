Sanremo 2024, Mengoni superstar con riserva: cos’è mancato

Un grande ritorno sul palco dell’Ariston, quello di Marco Mengoni, durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2024. Il cantante di Due Vite ha affiancato Amadeus nella conduzione della serata con grandissimo successo… ma non è bastato. Non è passata inosservata la mancanza di vera comicità, nonostante quello di Mengoni possa essere sicuramente definito come uno show. E lui? Assolutamente una superstar!

Dopo aver vinto due edizioni del Festival con i brani L’essenziale nel 2013 e Due vite nel 2023, Marco Mengoni ha conquistato nuovamente il palco dell’Ariston in una nuova veste: quella di co-conduttore. Sicuramente un successo, il suo. Marco è apparso da subito spigliato e non intimorito dal suo ruolo. Una giusta spalla per un ormai rodatissimo Amadeus.

Numerosi e attesi i cambi look del cantante durante la serata. Quello che ha più fatto chiacchierare i social è il completo di pelle nera, con gonna e giacca. Una vera e propria ribellione ai cliché della mascolinità. Un gesto che ha rotto gli schemi e ci piace! In questo modo, Mengoni è diventato il primo conduttore del Festival di Sanremo ad aver indossato una gonna.

Soltanto una serata, la sua, eppure non si smette di parlarne ovunque, sui social e in tv. Quello di Mengoni è stato un successo a tutti gli effetti. Il vincitore di Sanremo 2023 non solo ha incantato il pubblico con le sue meravigliose canzoni, ma ha cercato anche di intrattenerlo con la giusta ironia.

Marco si è presentato con una serie di oggetti utili per affrontare il Festival o meglio, i suoi imprevisti! Per rimediare agli “errori” delle precedenti edizioni ha portato delle manette per evitare la fuga (ricordate la vicenda di Bugo e Morgan?), tre borsette per evitare che qualcuno si ritrovi senza (Piero Pelù docet) e tanti altri gadget improbabili… tra cui il cosiddetto “Preserbacino.”

Dopo la vicenda del bacio tra Rosa Chemical e Fedez, che tenne banco nella precedente edizione, il cantante ha sfoggiato questa sorta di paletta trasparente puntualizzando: “Serve per dare un bacio che non sia un vero bacio, ed evitare di dare scandalo”.

In questo modo ha portato in prima serata la velata battaglia sulla questione Lgbtq esordendo con: “Tutti i baci hanno gli stessi diritti”. Chiaro il messaggio del cantante da sempre a sostegno della causa.

Sanremo 2024: Mengoni una rivelazione, ma le gag vanno in vacanza

Mengoni è stato sicuramente l’elemento catalizzatore della prima serata del Festival. Una presenza magnetica, impossibile da non apprezzare. Non erano scontati il suo successo e disinvoltura, ma qualcosa sul palco dell’Ariston è mancato. E non è colpa del cantante. Non è un comico, e questo è un dato di fatto, ma apprezziamo l’impegno.

Nonostante il siparietto di Ibrahimovic e gli sketch ironici di Marco, neanche le brevi incursioni di Fiorello sono state sufficienti a dare quella giusta vena di comicità alla serata. Sicuramente ci si aspettava di più dallo showman, che ormai punta tutto sul feeling con il presentatore. Iconico, infatti, il momento nel quale è apparsa su un lungo mantello la scritta: “Ama, pensati libero: è l’ultimo”. Un riferimento alla stola indossata da Chiara Ferragni l’anno scorso ma anche alla volontà di Amadeus di non condurre più il Festival. Decisione giusta, non credete? I cambiamenti sono un’incognita, ma fanno bene sia alle persone che ai programmi.

Per il momento, l’unica cosa certa è che non si smetterà di parlare tanto facilmente del Mengoni Show al Festival di Sanremo. Staserà, invece, toccherà a Giorgia affiancare Amadeus. I riflettori sono tutti per la seconda serata.