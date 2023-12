Sanremo 2024, addio alla classifica generale: qualcosa non torna

Sanremo 2024 presenterà un’interessante novità: la classifica dei trenta brani in gara sarà top secret fino all’ultima serata. Al termine di ognuna di queste, quindi, non ci sarà, dopo il conteggio generale, il consueto momento in cui viene comunicata una graduatoria parziale: ecco spiegato come si procederà.

Sanremo 2024: come funzioneranno le classifiche

“Non daremo la classifica per ragioni di tempo e per tenere una suspense così nessuno saprà la vera posizione dei brani in gara” è quanto comunicato da Amadeus in occasione della conferenza stampa di presentazione della finale di Sanremo Giovani (in onda, in prima serata, martedì 19 dicembre). Partiamo dalla prima serata: com’è noto, ad esibirsi saranno tutti e trenta i Big in gara, i quali saranno votati unicamente dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine della serata verrà quindi resa nota la classifica dei primi dieci posti, in breve la top 10.

Nella seconda e nella terza serata, dove si esibiranno 15 Big per sera, a votare saranno la Giuria delle Radio e del pubblico attraverso il Televoto. Al termine delle due serate verranno rese note le due top 5. Nella quarta serata, dedicata alle cover, voteranno le tre giurie sopra citate (Sala Stampa, Radio e Televoto) e, al termine, verrà stilata la top 10 con proclamazione del vincitore di serata. Per avere una prima classifica generale bisognerà quindi attendere sabato, la quale potrà essere rivoluzionata dal televoto della finale. Da qui in poi, la media dei voti ottenuti nelle cinque serate decreterà una nuova top 30. A contendersi la vittoria saranno i primi cinque classificati, che ripartiranno da zero con annullamento di tutte le votazioni precedenti. A proclamare il vincitore di Sanremo 2024, infine, saranno le tre giurie.

Sanremo 2024: classifica top secret fino all’ultima serata

Come ha spiegato Amadeus, la classifica non verrà data per ragioni di tempo e per mantenere una certa suspense. Visto quest’ultimo punto, però, viene da porsi una domanda: perché dire chi si trova ai primi posti in classifica se si vuole mantenere la suspense? Negli ultimi anni, se si osserva la classifica delle passate edizioni, il Big vincitore ha, in diversi casi, viaggiato nelle zone alte della classifica sin dalla prima serata, salvo alcune eccezioni (come nel caso di Sanremo 2019 o Sanremo 2020).

In più occasioni, negli scorsi anni ha vinto chi sin da subito si è trovato ai primi posti, se non al primo. Casi del genere si sono visti, ad esempio, nel Festival di Sanremo 2018 e nel Festival di Sanremo 2023, dove i vincitori (Ermal Meta e Fabrizio Moro nel primo e Marco Mengoni nel secondo) avevano dominato le classifiche generali di ogni serata.

Non è da escludere, naturalmente, che in questa edizione non possano presentarsi colpi di scena in grado di stravolgere la classifica. Non resta che attendere l’inizio della prossima edizione della kermesse per capire come questo nuovo provvedimento influirà sulle serate del Festival e sulla proclamazione del vincitore.