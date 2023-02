La gaffe di Amadeus su gIANMARIA sta “sfamando” Twitter, come si dice nel gergo dei social. C’è stata grande ironia non appena il direttore artistico si è confuso e ha sbagliato il nome del cantante in gara. Distrazioni alle quali per esempio il pubblico del Grande Fratello Vip è abituato, Alfonso Signorini è solito sbagliare i nomi dopo la mezzanotte. Peccato che a Sanremo 2023 fosse solo la seconda esibizione della serata! Anzi, della prima puntata. gIANMARIA, ex concorrente di X Factor, è stato il secondo concorrente in gara a esibirsi, subito dopo Anna Oxa. Superata l’emozione iniziale, per il cantante arrivato da Sanremo Giovani è andata bene: sui social è piaciuta la sua esibizione.

Non poteva immaginare però che a esibizione finita il conduttore sbagliasse il suo nome. Amadeus ha confuso gIANMARIA con Sangiovanni: arrivando dal backstage sul palco per consegnare i fiori, infatti, proprio uscendo da dietro le quinte ha esclamato un “Sangiovanni!”. Poi si è subito corretto, ha atteso l’arrivo di Gianni Morandi al suo fianco ed entrando in scena ha ripetuto: “Gianmaria, Mostro“. Dove Mostro è il titolo della canzone di gIANMARIA. Nessun commento degli altri presenti, nessun accenno alla gaffe. Amadeus ha fatto finta di nulla e la stessa cosa ha fatto gIANMARIA, così come Morandi.

Naturalmente la gaffe non è passata inosservata su Twitter: il social si è riempito nel giro di pochi minuti di meme sulla gaffe di Amadeus su gIANMARIA-Sangiovanni. Tra chi ha fatto notare che fosse appena l’inizio della serata e chi ha giocato sulla reazione di gIANMARIA, c’è stato un momento di sorrisi e divertimento a suon di tweet.

Perché Amadeus ha confuso gIANMARIA con Sangiovanni? Non è successo per somiglianze fisiche, forse lo ha tratto in inganno il suono simile di “gian” e “giov”? No, la spiegazione è molto più semplice. Sangiovanni sarà a Sanremo 2023 nella terza puntata di giovedì sera, canterà insieme a Gianni Morandi. Forse ne stavano parlando dietro le quinte, forse Amadeus stava ripassando il momento in cui avrebbe dovuto annunciare questo duetto e si è semplicemente confuso. Una piccola gaffe che il pubblico così come gIANMARIA ha perdonato!

Gianni: giANMARIA !

Amadeus: SANGIOVANNI

CREPATA PE TERRA #Sanremo2023 — marci is proud of harry???? (@hl28stan) February 7, 2023