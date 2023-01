Sanremo 2023, grandi Big ospiti in piazza: i nomi scelti da Amadeus

Torna l’appuntamento in Piazza Colombo a Sanremo per intrattenere i tanti che restano fuori dall’Ariston: chi si esibirà

Amadeus ha rivelato anche i cantanti che si esibiranno in piazza a Sanremo 2023. Un appuntamento che è saltato nelle ultime edizioni a causa del Covid ma che tornerà quest’anno, quando ormai i concerti e le manifestazioni in piazza sono consentite e si è tornati alla normalità. Sono cinque nomi che in un certo senso sono legati al Festival di Sanremo, chi da tanto tempo e chi da meno. In realtà i cantanti sono sei, ma due di loro si esibiranno insieme – ormai sono un duo a tutto gli effetti – per un totale di cinque appuntamenti. Uno per serata della kermesse musicale.

Dunque, l’annuncio del conduttore stavolta non è giunto dal Tg1 ma da TikTok, dove è presente il profilo di Sanremo 2023. Un modo per raggiungere anche i giovanissimi, dato che Sanremo è diventato un appuntamento irrinunciabile per persone di tutte le età. La notizia dei cinque Big di Piazza Colombo a Sanremo sta facendo il giro della rete in queste ore. Ecco i nomi scelti dal direttore artistico: Piero Pelù, Francesco Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista.

Come già anticipato sono nomi legati a Sanremo e su nessuno di loro c’è bisogno di spiegare il perché. Anche La Rappresentante di Lista è ormai un nome sanremese, avendo partecipato per due anni consecutivi – 2021 e 2022 – e anche quest’anno ci sarà un loro brano in gara, quello dei Cugini di Campagna. Francesco Renga e Nek si esibiranno insieme, come già fatto in occasione del Capodanno su Rai Uno. E poi Piero Pelù, che nel 2020 è stato protagonista dell’iconica scena della borsetta presa da una signora in platea. Annalisa e Achille Lauro anche hanno più di una partecipazione alle spalle al festival.

Quest’anno non si esibiranno sul palco dell’Ariston ma intratterranno il pubblico in Piazza Colombo. Insieme ai cantanti in piazza a Sanremo 2023 ce ne saranno altri che orbiteranno intorno alla gara all’interno dell’Ariston. Si tratta dei cantanti che si esibiranno invece sulla nave da crociera Costa Smeralda. Finora sono stati annunciati Gué Pequeno, Takagi & Ketra, Salmo e Fedez.