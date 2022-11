Ci si avvicina al Festival di Sanremo 2023 (previsto dal 7 all’11 febbraio) e iniziano ad emergere notizie interessanti su come sarà impostata la kermesse. Nelle scorse ore Amadeus ha rilasciato delle dichiarazioni molto puntuali. A ciò si aggiunge un articolo di Fq Magazine (Il Fatto Quotidiano) che ha anticipato diversi nomi di big che probabilmente calcheranno il palco dell’Ariston.

Amadeus archivia la stagione dei super ospiti italiani: la spiegazione è convincente

Amadeus, ospite alla Milano Music Week, ha spiegato perché non ha alcuna intenzione di invitare super ospiti musicali italiani. Il motivo è presto detto: tali inviti, secondo il direttore artistico della kermesse, non fanno altro che offuscare chi prende parte alla gara.

“Elisa, Morandi e Ranieri si sono messi in gioco e hanno partecipato. – ha dichiarato ‘Ama’ –. Credo che questo sia il futuro del Festival col ritorno dei Big. Quando annuncerò la lista dei cantanti dirò: ‘loro sono i miei super ospiti’. Quando arrivai al Festival mi ritrovai con 50 super ospiti e 10 cantanti in gara. Ho eliminato la parola super ospite, trovo ingiusto verso l’artista che viene a presentare la sua musica in un clima di grande festa”.

Una scelta ragionata e convincente, che non fa una grinza. Restano invece aperte le porte per le star internazionali. Tutto fatto invece per il co-conduttore e la presenza di Chiara Ferragni. Come svelato mesi fa ufficialmente, al fianco di Amadeus ci sarà Gianni Morandi. Grande attesa anche per la presenza della moglie di Fedez, che sarà in scena la prima e l’ultima serata.

Sanremo 2023, il toto-big e la data esatta in cui verrà svelata la lista

Nelle scorse ore Amadeus ha invitato ad appuntarsi sul calendario la data X del 4 dicembre: quel giorno, nel corso del Tg1 delle 13:30, diramerà la lista ufficiale dei big in gara a Sanremo 2023. Fq Magazine ha provato a giocare di anticipo. Nelle scorse ore ha diffuso un articolo, facendo nomi e cognomi dei papabili artisti che daranno anima e corpo alla competizione canora più famosa d’Italia.

Due sono i nomi ‘boom’ fatti trapelare dal Fatto Quotidiano: Marco Mengoni e Giorgia. Due artisti di peso, due super big. La cantante, che manca da Sanremo da ben 22 anni (all’epoca si esibì sulle note Di Sole E Di Azzurro) pare che sia stata protagonista di “una serrata trattativa e opera di convincimento della casa discografica Sony”.

Altro artista il cui ritorno lascerebbe a bocca aperta è Gino Paoli. Fq Magazine, nel suo totonomi, ha inserito anche lui. Quindi ecco Tananai, Nada, Luigi Strangis (ha vinto Amici lo scorso anno), Elodie, Francesca Michielin, la reunion da sogno di Paola e Chiara, Lazza, Levante, Colapesce Dimartino e Madame.

“Sono solo alcune delle ipotesi dei Big che potrebbero partecipare, ma i giochi sono ancora aperti e fino al 30 novembre c’è tempo per mandare un brano”, conclude Fq Magazine, ricordando le recenti dichiarazioni di Amadeus: “Siamo ad un punto molto buono ma c’è ancora margine di tempo”. Tradotto: per gran parte i giochi sono fatti, ma restano da decidere gli ultimissimi nomi.

Ricapitolando, ecco la lista dei papabili:

Giorgia

Marco Mengoni

Gino Paoli

Tananai

Nada

Luigi Strangis

Elodie

Francesca Michielin

Paola e Chiara

Lazza, Levante

Colapesce Dimartino

Madame

Giorgia sarà davvero in gara a Sanremo 2023? Parla la cantante

Giorgia, lungo una recente diretta su Instagram in cui ha chiacchierato con il settimanale Grazia, circa la sua presenza a Sanremo 2023 ha risposto:

“Sanremo? Me lo chiedono in tanti, se andassi non potrei dirlo. Posso dire che sono molto lusingata per queste richieste. Questo Sanremo è diventato una macchina meravigliosa e fatta bene, troviamo tanta musica anche la più diversa. Non lo so! Certo, poi devo dire che emotivamente non ce la farei! Ero giovane quando l’ho fatto. Ho vinto i tre premi (primo, secondo e terzo posto) come Nilla Pizzi”.

Dichiarazioni molto curiose. Negli anni passati, ad una simile domanda, la risposta sarebbe stata un “non ci sarò”.