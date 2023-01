Volodymyr Zelensky sarà ospite al Festival di Sanremo. Lo ha annunciato Bruno Vespa a Domenica In, nel corso della puntata in onda il 15 gennaio. L’intervento del numero uno di Kiev nella kermesse canora avverrà naturalmente non dal vivo ma tramite una videochiamata. L’ospitata del presidente ucraino è prevista per l’ultima puntata del concorso, vale a dire che parlerà sabato 11 febbraio. Vespa ha annunciato la notizia dopo aver intervistato Zelensky a Kiev. La conversazione tra il giornalista e il presidente sarà trasmessa martedì 17 gennaio a Porta a Porta (Rai Uno).

“Zelensky so che voleva venire a Sanremo, in collegamento naturalmente. Ho parlato con Amadeus e gli ho potuto dire: “Caro Presidente, la aspettiamo per la serata finale del Festival di Sanremo”. Così Bruno Vespa intervenendo a Domenica In. Dunque la celebre kermesse canora ospiterà un intervento del numero uno di Kiev.

Solo poche ore prima dell’annuncio di Vespa, Amadeus, durante il Tg1 delle 13.30, ha reso note le ultime due co-conduttrici che lo affiancheranno sul palco. Trattasi dell’attrice Chiara Francini e della pallavolista Paola Egonu. La prima sarà protagonista sull’Ariston venerdì 10 febbraio, la sportiva nella serata precedente, quindi mercoledì 9. Le due star vanno ad aggiungersi a Chiara Ferragni, che affiancherà ‘Ama’ nella prima e nell’ultima puntata del concorso, e alla ‘belva’ Francesca Fagnani, che sarà in scena martedì 8 febbraio.

Amadeus, sempre nel corso dell’incursione effettuata al Tg1, ha inoltre annunciato l’ospitata di una band internazionale. Di quale gruppo si tratta? Dei Black Eyed Peas. Il mosaico relativo al Festival è ormai quasi del tutto completato. Si ricorda che quest’anno i cantanti in gara saranno 28, 22 big e 6 artisti provenienti da Sanremo Giovani. Di seguito l’elenco dei musicisti che battaglieranno per conquistare il gradino più alto del podio: