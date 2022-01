Sanremo 2022, tegola sul Festival: uno dei cantanti è positivo al Covid

Il prossimo 1 febbraio prenderà ufficialmente il via il Festival di Sanremo 2022. Mancano appena due settimane al Festival e il clima, com’è comprensibile, è bello teso. Il motivo, neanche a dirlo, è legato alla terribile spada di Damocle che pende sulla testa di Amadeus e di tutti i concorrenti in gara e che prende il nome di Covid-19.

Quest’anno, forse persino più della scorsa edizione, la possibile positività non solo di un BIG della kermesse ma anche di un membro del suo entourage è una minaccia reale. Con la temibile variante Omicron, infatti, sembra quasi che basti uscire di casa per risultare positivi. Una bella gatta da pelare per tutti quanti e soprattutto per il direttore artistico, che ha però già in serbo per noi soluzioni alternative.

E, come volevasi dimostrare, a due sole settimane dall’inizio della kermesse il cast del Festival ha già il suo primo BIG positivo. Stiamo parlando di Luca Marzano alias Aka 7Even, che nelle scorse ore via Instagram ha annunciato di essere positivo al Covid-19.

Ma non c’è di che preoccuparsi, perlomeno sulle sue condizioni di salute. Il cantante sta bene e non ha sintomi, tanto quanto chi gli sta vicino. Il problema è che ora, come da protocollo, dovrà rimanere in isolamento fino ad un nuovo tampone molecolare negativo.

Aka 7Even, di fatto, è il primo concorrente di Sanremo 2022 che è risultato positivo al Covid-19. E, va detto, c’è da aspettarsi che di notizie del genere, vista la situazione, ne arriveranno anche altre simili.

Sanremo 2022: cosa succede nel caso ci fosse un cantante positivo al Covid-19?

Nel disgraziato caso di positività di un cantante alla prossima edizione della kermesse, da regolamento, il malcapitato di turno non sarà eliminato. Quello che accadrà, al contrario, sarà esattamente ciò che è avvenuto lo scorso anno nel caso di Irama. All’artista di turno sarà permesso di esibirsi con la registrazione delle prove dall’Ariston. Il consiglio ironico di Amadeus, dunque, è che tutti i concorrenti si presentino alle prove “ben pettinati e vestiti”. Che dire, in bocca al lupo a tutti.