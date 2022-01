Sanremo 2022, incubo Covid: Roberta Capua positiva, rischio Drusilla Foer

Sanremo 2022 è entrato nell’incubo Covid: sono spuntate altre positività oggi. Le persone che lavorano alla grande kermesse musicale sono davvero tantissime e ancor più importanti sono coloro che saliranno sul palco per portare in scena lo spettacolo, cantanti e non. I controlli saranno rigidissimi, ma a quanto pare chi farà parte del festival dovrà prendere precauzioni anche nei prossimi giorni. L’Italia sta attraversando una nuova ondata della pandemia e sebbene sia diversa dalle altre chi risulta positivo deve fermarsi. Amadeus probabilmente non passerà delle notti serene nei prossimi giorni, sperando di non ritrovarsi con cantanti o altri personaggi positivi al Covid.

E invece è ciò che sta succedendo oggi, e forse siamo nei giorni limite per risultare positivi. Chi ha scoperto la positività in questi giorni con molta probabilità, ma non certezza, tornerà negativi per il 1 febbraio, quando andrà in scena la prima serata. Diverso sarebbe il discorso per chi dovesse positivizzarsi la prossima settimana, a cinque o tre giorni dal festival. Nei giorni scorsi Aka7even ha annunciato di essere positivo, poi si è saputo di positività anche nell’orchestra.

Il bollettino di oggi invece vede Roberta Capua positiva al Covid e lei dovrebbe debuttare il 29 gennaio con il Primafestival, accompagnata da Ciro Priello e Paola Di Benedetto. A dare notizia della sua positività è stato Dagospia, che ora si domanda se la Capua verrà sostituita o meno. Nulla vieta che potrebbe recuperare o unirsi in corsa agli altri due, che potrebbero iniziare senza di lei. Seguiranno di sicuro aggiornamenti.

Sempre oggi, Drusilla Foer ha rimandato tre date del suo spettacolo teatrale Eleganzissima in programma da oggi a fine gennaio. Il motivo? Alcune positività nella sua compagnia. Per scongiurare qualsiasi tipo di rischio, che ha già corso ma è andata bene, Drusilla ha preferito spostare le date: le recupererà dopo il festival. Per ora le è andata bene: il suo tampone è negativo, come reso noto da Adnkronos. Drusilla è tra le cinque conduttrici che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston. Mancano undici giorni all’inizio del festival: riusciranno ad arrivarci tutti negativi?