Sanremo 2022: Fiorello ci sarà? Chi svela un indizio importante

By

Per il terzo anno consecutivo la kermesse musicale sarà guidata da Amadeus

Fiorello affiancherà l’amico fraterno Amadeus al Festival di Sanremo 2022? Al momento il diretto interessato non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Ci ha pensato però il settimanale Chi a fornire un importante indizio nell’ultimo numero, quello in edicola da mercoledì 5 gennaio 2022.

Fiorello si sta preparando per il suo nuovo tour teatrale Fiorello presenta!, che partirà il 20 gennaio da Fermo. Terminerà il 18 febbraio a Padova, ma prevede una sosta dal 28 gennaio all’8 febbraio. E il Festival di Sanremo 2022 è in programma dall’1 al 5 febbraio…

Le parole di Amadeus su Fiorello

Insomma, una prova più che evidente che ci sono buone probabilità che Fiorello torni sul palco dell’Ariston accanto all’amico e collega Amadeus per il terzo anno consecutivo. Il conduttore Rai intanto ha fatto sapere di recente alla stampa:

“Con Fiorello c’è un rapporto speciale, noi non parliamo mai di Sanremo. Le sue presenze sono sempre state decise all’ultimo minuto. Quando mancheranno pochi giorni al Festival ci confronteremo. E deciderà lui se e quando venire all’Ariston”

Dunque, non resta che attendere…Nei prossimi giorni Amadeus svelerà anche i nomi dei vari personaggi che lo accompagneranno in questa nuova avventura. Stando agli ultimi gossip non ci saranno Alessia Marcuzzi, Elisa Isoardi o Elettra Lamborghini.

Incerta pure la presenza di Tommaso Paradiso, l’ex frontman dei Thegiornalisti, nelle vesti di co-conduttore. Sono cresciute, invece, le probabilità di vedere Can Yaman al Festival di Sanremo. Tra gli ospiti potrebbero esserci i Maneskin, vincitori dell’edizione 2021.

Per Amadeus sarebbe un grande onore dato l’anno grandioso che ha visto protagonista la band capitanata da Damiano David. Dopo la vittoria con Zitti e buoni i Maneskin hanno trionfato all’Eurovision Song Contest e sono diventati popolari in tutto il mondo.

I cantanti del Festival di Sanremo 2022

I 22 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022 sono:

Elisa

Dargen D’Amico

Gianni Morandi

Donatella Rettore + Ditonellapiaga

Noemi

Highsnob + Hu

Le Vibrazioni

Sangiovanni

Massimo Ranieri

La Rappresentante di Lista

Ana Mena

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Fabrizio Moro

Mahmood & Blanco

Irama

Giusy Ferreri

Aka7even

Giovanni Truppi

Tra gli esclusi tanti nomi celebri: Marco Masini, Pago, Bobby Solo, Red Canzian, Lorenzo Fragola, Boomdabash, Tecla con Alfa, Povia, Anna Tatangelo, Mr Rain, Bianca Atzei, Arisa, Cosmo, The Supreme, Jalisse, Francesco Monte, The Kolors.