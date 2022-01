Sanremo 2022, cosa è a rischio per il Covid e cosa no: le ultime news

Il Covid galoppa in Italia e a farne le spese in televisione, e non solo, potrebbe essere di nuovo il Festival di Sanremo 2022. La kermesse si svolge in pieno inverno e questo forse la penalizza, visto che il freddo corrisponde ormai a un picco dei contagi. Stavolta però non ci sarebbe un rischio rinvio per Sanremo 2022. L’anno scorso invece è successo proprio questo, il festival nel 2021 è slittato di un mese ed è andato in onda senza pubblico. I cantanti si sono esibiti con una platea di palloncini e poi con la platea vuota, l’assenza del pubblico si è fatta sentire ma sul palco sono stati comunque bravi a intrattenere il pubblico a casa.

La speranza è che non ci siano intoppi quest’anno per il pubblico a Sanremo 2022, anche perché i teatri sono aperti quindi la platea dovrebbe essere piena. Per quanto riguarda la messa in onda, Tv Blog ha svelato oggi che le date di Sanremo 2022 sono confermate: si terrà dall’1 al 5 febbraio 2022. Il rischio rinvio non è stato preso in considerazione al momento, forse proprio perché i programmi televisivi vanno avanti così come gli spettacoli in teatro. Nulla vieterebbe insomma la presenza del pubblico all’Ariston, ma cosa succederà intorno al teatro? Non tutto si svolgerà come due anni fa, quando il Covid era ancora lontano dall’Italia.

Intanto i giornalisti ascolteranno i brani in gara divisi in due città e non tutti insieme. Il primo ascolto è in programma per il 13 gennaio e dovrebbe tenersi tra Roma e Milano, dove non saranno presenti tutti in presenza tra l’altro. La settimana prima dell’inizio di Sanremo 2022 ci sarà la conferenza stampa di Amadeus. Ma se ciò che si svolge nel teatro è in un certo senso tutelato dalle disposizioni in vigore al momento, la stessa cosa non si può dire degli eventi in città.

Il decreto in vigore fino al 31 gennaio vieta infatti “le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti”. Proprio per questo potrebbero essere annullati, o non programmati, alcuni eventi che gravitano intorno al Festival di Sanremo. Per esempio il tappeto rosso. Resta da vedere se il decreto scadrà il giorno prima dell’inizio della kermesse oppure riceverà una proroga.

Cos’altro è a rischio a Sanremo 2022? Potrebbero non esserci neanche gli spostamenti di programmi di intrattenimento Rai a Sanremo. Come lo scorso anno, quindi, Matano Bortone e tutti gli altri potrebbero restare a casa. Solo Mara Venier dovrebbe raggiungere Sanremo per la classica puntata di Domenica In dopo la finale. Confermato Casa Sanremo. Nel frattempo è stato già cancellato il Gran Galà della Stampa che si tiene di solito la sera prima dell’inizio del Festival di Sanremo. Insomma, se la partenza non è a rischio, insomma, tutto ciò che ruota intorno al festival è in bilico.