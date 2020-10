Sanremo 2021, Vanessa Incontrada accanto ad Amadeus sul palco?

Si continua a parlare del Festival di Sanremo. Dopo un breve periodo di pausa tra un’edizione e l’altra, si passa da parlare di ciò che è successo nell’edizione precedente a ciò che succederà nell’edizione nell’anno nuovo. In giro c’è ancora chi è in fissa con il tormentone Dov’è Bugo?, che probabilmente non tramonterà mai tanto è stato iconico il momento di Morgan e Bugo prima della squalifica, ma adesso è tempo di pensare a chi ci sarà nella prossima edizione del festival. Per i cantanti è ancora presto, ma per quanto riguarda il cast inizia a smuoversi qualcosa. Amadeus, come già saprete, tornerà al timone della kermesse musicale dedicata alla canzone italiana insieme a Fiorello, ma non saranno soli. Non potrebbe mancare una figura femminile sul palco dell’Ariston e potrebbe essere Vanessa Incontrada.

A riportare l’indiscrezione del giorno su Vanessa Incontrada a Sanremo 2021 è stato Giornalettismo. Secondo quanto appreso dal portale, stanno proseguendo le trattative in corso con le donne che accompagneranno Amadeus nella nuova edizione del Festival di Sanremo. E proprio le trattative con Vanessa Incontrada starebbero portando a un accordo. Potrebbe essere proprio lei ad affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston nella sua seconda edizione del Festival di Sanremo come direttore artistico. Non è ancora scomparso del tutto il nome di Chiara Ferragni, che potrebbe arrivare all’Ariston con un bel pancione visto che è in dolce attesa del secondo figlio. Ma potrebbe anche rinunciare proprio per questo motivo, dipende da quando andrà in onda Sanremo.

Vanessa Incontrata al Festival di Sanremo metterebbe d’accordo tutti. L’attrice continua a conquistare il pubblico con le sue impeccabili interpretazioni nelle fiction e con la sua simpatia sul palco quando è nelle vesti di conduttrice. E poi sta diventando un simbolo per la lotta contro i pregiudizi sulla bellezza femminile. Uno dei suoi ultimi manifesti contro chi giudica senza esserne in diritto di farlo ha diviso l’opinione pubblica, ma sono più quelli che hanno apprezzato di quelli che invece hanno criticato la sua scelta. Stiamo parlando ovviamente della foto come mamma l’ha fatta in copertina su Vanity Fair.