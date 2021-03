Sanremo 2021, Gaia Gozzi senza voce: ci sarà stasera? Ultime news

Un incidente di percorso per Gaia Gozzi a Sanremo 2021: è afona. La cantante ha raccontato ai suoi fan nelle scorse ore di essere senza voce, ma li ha subito tranquillizzati. Gaia è in gara al festival e dovrà esibirsi sia stasera sia domani sera per la finale con la sua Cuore Amaro. Dovrà affrontare quindi altre due esibizioni sul palco dell’Ariston e i suoi fan si augurano che recupererà presto la sua voce. Al momento però non è ancora successo. Dopo il suo messaggio sui social, infatti, Gaia è intervenuta ai microfoni di RTL 102.5 e ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla sua voce.

Prima quindi ci sono state le stories su Instagram, in cui è apparsa a letto e con una flebo al braccio. Gaia Gozzi è a letto senza voce a Sanremo e sta cercando di curarsi in fretta e di rimettersi in tempo per stasera. Questo il messaggio scritto sui suoi video: “Sono afona ma andrà tutto bene. Stasera si canta, intanto mi riposo”. Lei è certa di essere sul palco e di recuperare la voce, ma anche in onda su RTL non ha potuto parlare. Anche in questo caso ha scritto dei messaggi su dei fogli e li ha mostrati.

In collegamento con la radio quindi Gaia ha fatto sapere di essere ottimista e che andrà tutto bene. “Mi sto curando. Grazie per il supporto costante, queste cose capitano e stasera voglio spaccare tutto”, ha aggiunto. Insomma lei è positiva ed è certa che stasera ci sarà a Sanremo 2021, ma al momento non ha ancora dato ulteriori notizie. Tramite RTL ha fatto sapere che si sta curando con una flebo di cortisone e fisiologica per idratare le sue corde vocali, che sono arrossate e contratte.

Insomma, un gran bel guaio per la cantante di Amici 19, che proprio non ci voleva. Non resta che augurarsi che recuperi la voce in queste ore e che stasera salga sul palco nel pieno delle sue capacità. Ma se non dovesse recuperare, cosa succederà? Il suo staff al momento non ha ancora chiesto una deroga quindi ora come ora è prevista l’esibizione di Gaia. In passato c’è stato un caso analogo: Antonella Ruggiero nel 1998 ha avuto la laringite e si è ritrovata afona. Si è curata con il cortisone e ha cantato in finale, seppure con difficoltà. I cantanti anche in queste occasioni non possono usufruire del playback, né di una esibizione registrata. Per cui Gaia stasera ci sarà a Sanremo 2021.