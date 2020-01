Sanremo 2020 vallette: c’è anche la fidanzata di Valentino Rossi

Tra le vallette del Festival di Sanremo 2020 anche Francesca Sofia Novello

Diventa sempre più imprevedibile il Festival di Sanremo di Amadeus. Il conduttore ha annunciato che sarà accompagnato sul palco dell’Ariston da 10 donne (2 per ogni serata) e tra queste ci sarà, secondo le ultime indiscrezioni, Francesca Sofia Novello. Lo rivela in anteprima Il Secolo XIX, che dà per certe a Sanremo 2020 pure Diletta Leotta, Georgina Rodriguez, Antonella Clerici e le giornaliste del Tg 1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Francesca Sofia Novello ha 25 anni ed è da due la fidanzata di Valentino Rossi: lavora come modella e fino ad oggi non ha avuto alcuna esperienza televisiva.

La Rai blocca l’ospitata di Rula Jebreal a Sanremo 2020

Intanto tra le 10 vallette di Amadeus è certa l’assenza di Rula Jebreal. La Rai ha scelto di non avere sul palco dell’Ariston la giornalista palestinese naturalizzata italiana, da tempo attivista per i diritti umani, per evitare di parlare di politica durante la kermesse musicale e televisiva. “Sabato scorso mi hanno telefonato pregandomi di fare io il passo, di rinunciare spontaneamente. Mi sono rifiutata. Gli ho mandato un messaggio scritto: se volete censurarmi dovete essere voi ad assumervene la responsabilità”, ha raccontato Rula a La Repubblica.

Chi sono i cantanti del Festival di Sanremo 2020

Il Festival di Sanremo andrà in onda dal 4 all’8 febbraio. I cantanti in gara sono: Marco Masini, Alberto Urso, Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Anastasio, Bubo e Morgan, Elodie, Diodato, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Levante, Le Vibrazioni, Irene Grandi, Junior Cally, Michele Zarrillo, Piero Pelù, Paolo Jannacci, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Riki, Raphael Gualazzi.