Sanremo 2020 conduttori, Lorella Cuccarini con Amadeus? Non è l’unica: i nomi

Sanremo 2020, spuntano i nomi femminili in ballo per la conduzione: c’è anche Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini conduttrice a Sanremo 2020? Il suo nome è stato associato alla prossima edizione del Festival della canzone italiana. Se così fosse, per la Cuccarini si prospetta una stagione d’oro su Rai 1: in arrivo non solo Sanremo, eventualmente! Di certo infatti ci sono altri due programmi per Lorella: come già saprete, sarà alla guida de La vita in diretta il prossimo autunno, ma non solo. Il settimanale Diva e Donna ha riportato che per la conduttrice è in arrivo anche un programma estivo. Sempre sulla prima rete, Lorella Cuccarini sarà impegnata con Gran Tour, una trasmissione che prevede quattro prime serate. E dopo questi due impegni potrebbe scendere anche le scale dell’Ariston, storico teatro che ospita il Festival di Sanremo.

Conduttori Sanremo 2020, Lorella Cuccarini insieme ad Amadeus sul palco? Ecco i primi nomi femminili

A tal proposito, sempre sul settimanale citato pocanzi, si legge: “In Viale Mazzini poi c’è chi scommette che sarà lei la perfetta primadonna per il prossimo Festival di Sanremo”. I conduttori di Sanremo 2020 non sono ancora ufficiali, ma il nome di Amadeus (in corsa insieme a un giovane conduttore Sky) sembra essere il primo della lista. Ma anche sui volti femminili ci sono più nomi in ballo: “All’Ariston, assicurano in tanti, nel 2020 sarà finalmente la volta di Amadeus, ma è ancora aperta la corsa per chi dovrà affiancare il conduttore: con Lorella sono ben quotate anche Diletta Leotta e Caterina Balivo”. Tutti nomi molto interessanti e che farebbero notizia, intanto il pubblico è ansioso di scoprire chi saranno i prossimi conduttori di Sanremo.

Sanremo 2020, tra i possibili conduttori c’è anche Diletta Leotta: sarà lei ad affiancare Amadeus?

Saranno Amadeus e Lorella Cuccarini i conduttori di Sanremo 2020? Pare sia ancora presto per averne certezza: le notizie ufficiali arriveranno nelle prossime settimane. Di certo, però, rimane il fatto che entrambi sono possibili conduttori e potrebbero riuscire a scalzare la concorrenza e a guadagnarsi un posto sul palco più ambito della televisione italiana.