Sanremo 2020, ci sarà anche Giovanna Civitillo per La vita in diretta

Sanremo 2020, ci sarà anche Giovanna Civitillo: scelta come inviata de La vita in diretta

Sarà un Sanremo 2020 molto speciale per la famiglia Sebastiani! Alla conduzione e nel ruolo di direttore artistico ci sarà Amadeus, al secolo Amedeo Umberto Rita Sebastiani, ma la sua dolce metà Giovanna Civitillo non rimarrà a casa ad aspettarlo! No, l’ex volto della scossa dell’Eredità non salirà sul palco dell’Ariston insieme al marito, ma sarà comunque presente in città e girerà per i luoghi del Festival della canzone italiana con un ruolo molto speciale. Giovanna Civitillo sarà l’inviata de La vita in diretta per la settimana sanremese e molti già non vedono l’ora di vedere il momento in cui intervisterà proprio Amadeus sulle serate di Sanremo. Giovanna farà parte quindi della squadra de La vita in diretta e oggi i due conduttori Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno accolto con molto entusiasmo la nuova arrivata.

Giovanna Civitillo inviata a Sanremo per La vita in diretta: lo sketch con Matano e Cuccarini

L’annuncio è stato fatto con un simpatico sketch, in cui Giovanna si lamenta dell’assenza di Amadeus: “Non è normale. Non c’è mai. Se c’è o canta, o ascolta la musica o è al telefono, capisci? Con chi? Con Fiorello, con tutti! Di notte è un incubo, messaggi a tutte le ore!”. Lorella nel tentativo di tranquillizzarla le ha chiesto se anche lei avrebbe seguito Amadeus a Sanremo. Risposta negativa da parte di Giovanna: “Lui è andato, io sto ancora a casa. Non mi ha invitata. Hai visto le donne che ci sono? Io gelosa? No no, perché ti sembro gelosa? No”. E così Alberto Matano ha rivolto l’invito: “Vuoi venire a Sanremo con noi?”. Lorella gli ha fatto subito eco: “Tu potresti arrivare lì dove nessuno osa arrivare!”.

La vita in diretta arruola Giovanna Civitillo per Sanremo 2020: l’annuncio

Giovanna ha reagito con entusiasmo naturalmente, e poi l’annuncio vero e proprio: “Giovanna Civitillo sarà con noi!”. La simpatica scenetta è stata anche postata sui canali social de La vita in diretta, dove si legge: “Tra Moglie (Giovanna) e Marito (Amadeus) c’è #LaVitaInDiretta. Per tutta la durata della kermesse sarà in nostra compagnia la first lady del Festival”.