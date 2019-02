Sanremo 2019 stasera prima puntata: scaletta cantanti e ospiti

By

Festival di Sanremo 2019 scaletta prima puntata: i cantanti in gara e l’ordine delle esibizioni

Questa sera andrà in onda la prima puntata del Festival di Sanremo. I cantanti in gara che si esibiranno sul palco dell’Ariston saranno 24. Gli artisti, come anticipato oggi durante la conferenza stampa del Festival, si esibiranno seguendo l’ordine delle prove generali. La scaletta ufficiale, comunque, è stata resa pubblica proprio pochi minuti fa, dopo le ore 19. Stando a quanto reso noto, dunque, l’ordine di esibizione sarà il seguente:

– Francesco Renga con Aspetto che torni;

– Nino D’Angelo e Livio Cori con Un’altra luce;

– Nek con Mi farò trovare pronto;

– The Zen Circus con L’amore è una dittatura;

– Il Volo con Musica che resta;

– Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me;

– Daniele Silvestri con Argentovivo;

– Federica Carta e Shade con Senza farlo apposta;

– Ultimo con I tuoi particolari;

– Paola Turci con L’ultimo ostacolo;

– Motta con Dov’è l’Italia;

– Boomdabash con Per un milione;

– Patty Pravo e Briga con Un po’ come la vita;

– Simone Cristicchi con Abbi cura di me

– Achille Lauro con Rolls Royce

– Arisa con Mi sento bene;

– I Negrita con I ragazzi stanno bene;

– Ghemon con Rose viola;

– Einar con Parole Nuove;

– Ex-Otago con Solo una canzone;

– Anna Tatangelo con Le nostre anime di notte;

– Irama con La ragazza con il cuore di latta

– Enrico Nigiotti con Nonno Hollywood;

– Mahmood con Soldi.

Sanremo 2019, ospiti prima puntata: tutti gli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston stasera

Tra i super ospiti della prima puntata di Sanremo, questa sera, ci saranno Andrea Bocelli. Il tenore al Festival della Musica Italiana si esibirà insieme al figlio Matteo. Sul palco dell’Ariston, sempre come ospite, salirà ad esibirsi anche Giorgia. Tra gli ospiti della prima serata, poi, ci sarà anche un attore che già l’anno scorso ha potuto provare l’emozione di calcare lo stesso palco, ovvero Piefrancesco Favino. Quest’ultimo, secondo i rumours, pare abbia preparato un’esibizione insieme a Virginia Raffaele.

Festival di Sanremo 2019: tra gli ospiti della prima puntata anche Rocco Papaleo e Claudio Santamaria

Piefrancesco Favino non sarà l’unico attore – ospite quest’anno a Sanremo. Nella prima puntata, difatti, vedremo sia lui che Rocco Papaleo all’Ariston. Quest’ultimo, che quest’anno presenterà il Dopofestival, probabilmente farà la sua comparsa per presentare proprio il suo after show. Claudio Santamaria, invece, pare omaggerà il quartetto Cetra insieme a Claudio Bisio, Virginia Raffaela e Claudio Baglioni.