Sangiovanni costretto a rinviare il tour, le parole ai fan: “Mi dispiace, ma..”

Il tour di Sangiovanni è stato rinviato. Il giovane artista di Amici 20 era pronto ad abbracciare i suoi fan, mancavano poche settimane e tutto sarebbe accaduto. I cantanti non vedono l’ora di poter tornare sul palco e fare concerti, ma il Covid si sta rivelando ancora nemico e anche stavolta ha colpito, purtroppo. Tuttavia Sangiovanni non ha specificato il motivo del rinvio del tour 2022, per cui non è detto che sia per i nuovi contagi. Il motivo alla base di questa decisione potrebbe essere infatti la partecipazione al Festival di Sanremo. Adesso che Amadeus ha annunciato la lista dei Big e tra questi c’è anche Sangiovanni, magari il tour doveva essere per forza essere posticipato.

Qualsiasi sia stato il motivo, le date di gennaio sono state tutte spostate a maggio 2022. Lo ha annunciato poco fa Sangiovanni su Instagram, postando le nuove date e un messaggio in cui ha specificato che lui non desidera altro che tornare sul palco e incontrare tutti i suoi fan. Tra le storie, poi, ha aggiunto altro. Parlando a cuore aperto in alcuni video infatti il cantante ha manifestato tutto il suo dispiacere: “Che dire, mi dispiace tantissimo che le date siano state rinviate. Non vedevo l’ora di vedervi, di cantare insieme a tutti voi”.

Nonostante sia dispiaciuto per il conto alla rovescia che si è prolungato, Sangiovanni ha dato appuntamento a Sanremo. Per fortuna, ha aggiunto, c’è il festival prima di maggio e sarà un modo per tornare su un palcoscenico prima del tour. “Sarà un’occasione per stare su un palco e rivedervi. Canterò per tutti voi”, ha detto. I fan hanno preso bene il rinvio delle date del tour, per il momento. Leggendo sui social, infatti, tutti sembrano essere comprensivi e disposti ad aspettare qualche mese in più. L’importante sarà vederlo dal vivo e cantare con lui, finalmente. Queste le nuove date del tour 2022 di Sangiovanni: