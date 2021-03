Lo scherzo di Sandra Milo in radio non è piaciuto e sta facendo parecchio discutere. La burla è andata in scena nella trasmissione Un Giorno da Pecora, in onda su Radio 1. I conduttori della trasmissione radiofonica sono Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Oggi hanno avuto ospite in collegamento telefonico proprio la Milo, perché stamattina si è sottoposta alla seconda dose del vaccino anti-Covid. L’hanno chiamata per sapere come stesse, in un periodo in cui c’è ancora qualcuno che si mostra scettico e non ha fiducia nella scienza. Ma soprattutto in un momento di confusione per la questione legata al vaccino AstraZeneca. Insomma, c’è purtroppo un grande caos intorno ai vaccini e per questo è un momento sbagliato, anzi sbagliatissimo per fare ironia.

Sandra Milo si è collegata con Un Giorno da Pecora per raccontare le sue prime ore dopo la seconda dose. I conduttori le hanno chiesto come stesse, quindi lei ha spiegato che ha fatto la seconda dose del vaccino stamattina e che sta bene. Poi ha aggiunto: “Un po’ mi batte il cuore più velocemente”. Parole forse pronunciate solo in vista del finto malore? Infatti poco dopo ha iniziato a respirare a fatica e ha simulato un mancamento. I due conduttori, sentendo la Milo in difficoltà respiratoria e non sentendo più la sua voce dopo un po’, hanno iniziato a preoccuparsi.

Geppi Cucciari e Lauro erano visibilmente spaventati e preoccupati, hanno iniziato a chiamarla ripetutamente. Geppi si è chiesta se ci fosse la figlia di Sandra Milo insieme a lei, se in redazione avessero il numero della donna per contattarla e avvisarla del malore della mamma. Entrambi erano molto preoccupati e allarmati, la Milo è rimasta in silenzio per un bel po’ di secondi. Poi d’un tratto ha iniziato a ridere di gusto. La reazione della Cucciari non si è fatta attendere: “Ma brutta def…nte”, ha esclamato. Ha tirato un sospiro di sollievo scoprendo che era solo uno scherzo, ma allo stesso tempo si è sfogata dopo lo spavento.

Insomma, la Milo ha fatto prendere un bello spavento ai conduttori di Un Giorno da Pecora. Lei si è divertita, a quanto pare, ma Cucciari e Lauro un po’ meno. “Ci siete cascati, ve l’ho fatta! Sto benissimo”, ha detto tra una risata e l’altra. E poi ha provato a discolparsi così: “Sai qual è la mia colpa? Che non mi passa mai la voglia di ridere”. Secondo molti, però, è uno scherzo che poteva risparmiarsi in questo periodo.