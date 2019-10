Sandra Milo: gli elogi ad Alberto Matano e le parole per Virginia Raffaele

Sandra Milo a La Vita in Diretta: tra carriera, amore, elogi ad Alberto Matano e dichiarazioni su Virginia Raffaele

Un’intervista a dir poco spumeggiante, quella fatta oggi da Alberto Matano a Sandra Milo durante il finale de La Vita in Diretta. Il conduttore ha ripercorso con la diva di Tunisi la sua carriera, fatta di momenti assolutamente brillanti che l’hanno resa un volto storico della televisione italiana. E oggi, ad 86 anni, Sandra non ha nessuna intenzione di fermarsi, non ha proprio voglia di andare in pensione. Non a caso nel programma Io e Te di Pierlugi Diaco conduce una piccola rubrica tutta sua dove regala perle di ogni tipo. Si, la Milo è una donna instancabile e anche innamorata. Durante l’intervista rilasciata al collega di Lorella Cuccarini, l’attrice ha parlato del suo fidanzato ed ha mostrato un bellissimo anello.

Sandra Milo: l’amore per il suo compagno e i complimenti ad Alberto Matano

La musa di Fellini ha dichiarato che il suo però non è un amore come quello di ‘tutti’ anche perché ormai si sente di non aver più l’età per ‘certe cose’. Comunque sia Sandra ha mostrato vero affetto nei confronti del suo compagno, l’imprenditore veneto con il quale si è presentata durante il red carpet dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia. La cosa che ha più fatto divertire gli spettatori del programma pomeridiano di Rai Uno, è stata quando la Milo si è complimentata con Alberto Matano. La diva ha elogiato il giornalista e i suoi modi di raccontare le notizie quando conduceva il TG Uno. In quel momento si è respirato un po’ di imbarazzo ma, ridendo, Matano ha ricordato alla Milo che lui non era l’unico a portare avanti il tg ma che c’erano anche i suoi colleghi che tuttora stanno svolgendo un egregio lavoro. “Sandra Milo bimba di Alberto Matano”, ha commentato qualcuno sul web.

Sandra Milo: “Virginia Raffaele? È bravissima ma…”

Nel ripercorrere i recenti anni della frizzante Sandra, Alberto Matano ha voluto ricordare quando l’imitazione di Virginia Raffaele a Sanremo la fece un pochino infuriare. In merito a quello spiacevole episodio l’attrice ha spiegato: “Credo che tutti siano liberi di esprimere la propria opinione. La verità è che dinnanzi a quell’imitazione le mie figlie si sono risentite. Si sono offese. Virginia Raffaele è bravissima però ha fatto delle imitazioni feroci. Bisogna anche rendere omaggio alle donne che ce l’hanno fatta”. Insomma, in generale l’operato della comica romana piace all’attrice di 8½, ma ci sono delle cose che proprio non le vanno giù. La Raffaele accetterà il suo appello?