San Valentino Vip: Satta, Belen, Salemi. Pronta una proposta?

San Valentino è la giornata degli innamorati. Ma è anche il giorno in cui chi è single sente maggiormente la mancanza di un partner. Così i nostri amati vip, come per ogni occasione speciale, ci tengono a ribadire il loro status sentimentale. Ad esempio c’è chi è felicemente fidanzato e decide non solo di festeggiare San Valentino ma di farlo alla grandissima. È il caso di Melissa Satta e Carlo Beretta. I due, infatti, sono volati a Dubai. La foto postate sulle storie Instagram del rampollo Beretta non lascia alcun dubbio. Sullo skyline mozzafiato di Dubai s’intravede la sagoma della Satta con in mano un mazzo di fiori. La love story continua senza intoppi e così il web attende con ansia la fatidica proposta. Chissà che non avvenga proprio in questa serata speciale?

Altre coppie sono costrette, per motivi lavorativi, a separarsi. Come Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo è impegnato nello spettacolo teatrale Rocky che si tiene al Brancaccio di Roma. Così Giulia passerà San Valentino in compagnia di qualcun altro. Ovvero del suo adorato Kian che ha poco più di un mese. Anche un’altra coppia è costretta a seguire gli impegni lavorativi di lui. Stiamo parlando proprio di Tony Effe e Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne segue come un’ombra il cantante impegnato al Festival di Sanremo. Giulia non lo perde di vista un attimo e gli fornisce il supporto necessario in questo importante momento della sua carriera.

Tra i Vip una showgirl si regala da sola un mazzo di fiori

Poi c’è chi il giorno di San Valentino ha deciso di regalarsi da sola un mazzo di fiori. Stiamo parlando di Belen Rodriguez. La show girl, ancora single, non festeggerà la giornata odierna. Ci tiene però a ribadire che ognuna può regalarsi da sola ciò che vuole. Sponsorizzando, così, con l’occasione la sua linea di make up Rebeya. E, al tempo stesso, dichiarando la sua indipendenza. Conosciamo il turbolento passato amoroso di Belen e quanto sia stato faticoso, per lei, doversi riprendere. Per questa ragione la auguriamo di trovare presto un amore sereno.

In ultima, non per importanza, abbiamo Chiara Ferragni. L’imprenditrice ha ritrovato il sorriso. Pare infatti che le discussioni tra lei e il compagno Giovanni Tronchetti Proverà siano finite. Il sigillo della pace è avvenuto con un enorme mazzo di rose rosse recapitato direttamente alla Ferragni. Insomma se son rose…staremo a vedere!