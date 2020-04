Peron e Tania Bambaci, matrimonio rinviato: “Si vocifera…”, ora parla lui

Tania Bambaci e Samuel Peron, salta il matrimonio: la coppia d’innamorati attende tempi migliori

Nel numero di Novella 2000 che uscirà domani troverete un’intervista molto carina che ha come protagonista Samuel Peron, uno dei ballerini più amati di Ballando con le stelle e non solo che da anni, precisamente dal 2013, è fidanzatissimo con Tania Bambaci. Parliamo di una coppia davvero affiatata che stando alle ultime dinscirezioni avrebbe dovuto sposarsi presto e che ha dovuto rimandare tutto, a quanto pare, a causa del Coronavirus. Si attendono insomma tempi migliori.

Peron e Tania in quarantena, come va la vita di coppia col Covid-19

Nessuna crisi all’orizzonte ovviamente. E lo capiamo dalle dichiarazioni rilasciate proprio da Peron a Carlo Faricciotti di Novella 2000, a cui il ballerino ha raccontato di trovarsi molto bene con Tania nonostante le difficoltà dovute alla quarantena; i due si son divisi i compiti per tenersi impegnati, e lei, che è una cuoca provetta, si occupa di cucinare: “Ognuno di noi – ha dichiarato il ballerino – ha bisogno di tenersi impegnato, quindi le ho lasciato campo libero ai fornelli. E ho fatto bene perché è bravissima”. Poche parole invece sul matrimonio. Poche ma importanti.

Le parole di Peron sul matrimonio con la sua Tania: il ballerino vago

Sono infatti dichiarazioni che fanno capire che è solo per il Coronavirus se il matrimonio è stato rinviato e che non c’è nessun’altra causa. Certo, bisogna dire che Samuel in questo caso è stato molto ambiguo: “‘Si vocifera… […] si dice…’ Vedremo: tutto è congelato”. Non crediamo che i due non vogliano più sposarsi, anche perché lei ha premuto molto affinché accadesse; pensiamo piuttosto che sarà data una notizia ufficiale quando questo momento difficile sarà passato davvero. Quando ne sapremo di più ve lo diremo subito!