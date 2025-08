Samira Lui, retroscena e rivelazioni su Gerry Scotti: “Cosa mi ha insegnato”

La Ruota della Fortuna sta costruendo un access prime time di successo per Canale 5. Ora l’idea di vincere contro Affari Tuoi di Stefano De Martino non appare più impossibile. Questo grazie non solo alle dinamiche del game show, ma anche al lavoro di Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui. Dal Grande Fratello in poi, la showgirl è riuscita a ritagliarsi un posto del mondo della televisione e ora è protagonista di un programma che raggiunge quasi il 30% di share.

Samira ha rilasciato un’intervista per il settimanale Chi, dove ha spiegato che, prima de La Ruota della Fortuna, ha avuto modo di imparare come muoversi in uno studio televisivo da altri due conduttori. Il primo è Flavio Insinna, che ha affiancato a L’Eredità. Da lui la Lui ha imparato a rispettare i tempi televisivi nel modo giusto. E poi c’è Carlo Conti, che durante la sua partecipazione a Tale e Quale Show le ha insegnato a essere naturale e spontanea in TV.

Il suo percorso televisivo l’ha riportata su Canale 5, al fianco di Gerry Scotti. Ebbene il conduttore de La Ruota della Fortuna le sta regalando grandi insegnamenti: “Mi ha insegnato come entrare nelle case degli italiani e sentirmi vicina alla gente”. Elementi importantissimi, soprattutto perché in game show come questi è necessario conquistare l’affetto del pubblico, portandoli a seguire le puntate ogni sera.

Nel programma, Samira spiega di avere modo di scherzare con Scotti e di interagire. Questa sintonia tra loro è evidente al pubblico e funziona anche abbastanza bene. Spende solo bellissime parole sul noto conduttore di Canale 5: “È un grandissimo uomo, una grande persona e un grande professionista”.

Samira Lui fidanzata con Luigi Punzo: la storia procede a gonfie vele

Per la showgirl non ci sono solo soddisfazioni dal punto di vista lavorativo, ma anche da quello sentimentale. Infatti, la sua relazione con Luigi Punzo procede benissimo, tanto che con lui sogna il matrimonio e i figli. Tra loro è prima arrivata la stima e poi l’amore, elementi che rappresentano per lei “le parole chiave in un rapporto felice” insieme al rispetto.

Nel frattempo, Samira sogna anche di avere un programma tutto suo in TV, che sia nuovo oppure pensato appositamente per lei. Non solo, sebbene resti al centro dei suoi obiettivi la televisione, non esclude che un giorno possa anche sperimentare dei lavori legati al cinema.