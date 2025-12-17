Samira Lui frena su Sanremo, ma anche sul matrimonio con Luigi! Cos’ha detto

Samira Lui, che è ormai diventata un volto centrale di Mediaset e, in generale, della TV italiana, si svela in una nuova intervista sulla sua vita privata. A permetterle di ritagliarsi questo posto così importante è stato il successo ottenuto da La ruota della fortuna, dove svolge il ruolo di valletta affiancando Gerry Scotti. Si era già fatta conoscere sul piccolo schermo, dove ha anche partecipato al Grande Fratello come concorrente, durante l’edizione 2023/2024, vinta da Perla Vatiero e con protagonista Beatrice Luzzi.

La valletta, in quella fase della sua carriera televisiva, non si è fatta notare più di tanto. Infatti, la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia è giunta al termine in pochissimo tempo. Non era l’ambiente dei reality show che interessava alla Lui, che si è fatta strada ed è arrivata a diventare la valletta del game show dell’access prime time di Canale 5, con la presenza di oltre 5 milioni di telespettatori. I fan del programma sono abituati a vederla nei panni di valletta e oggi lei decide di svelarsi anche sulla sua vita privata.

Lo fa in una nuova intervista sul settimanale Chi, dove tocca il tasto legato al Festival di Sanremo. Samira è uno dei nomi che sono stati fatti come papabili vallette di Carlo Conti nella prossima edizione dell’evento musicale di Rai 1, che ha già svelato i suoi partecipanti. La stessa Lui oggi conferma quanto ha già rivelato Pier Silvio Berlusconi, che aveva smentito al suo posto la sua partecipazione al Festival. “È la verità, non ho avuto nessun contatto”, precisa la valletta di Scotti.

Il volto femminile de La ruota della fortuna aggiunge al riguardo: “Il mio Sanremo adesso è La Ruota della Fortuna, quella è la mia scalinata”. In questo modo, Samira chiarisce di essere già soddisfatta di ciò che sta facendo nel game show dell’access prime time di Canale 5. Allo stesso tempo, c’è anche tanta curiosità sulla sua vita privata, che la Lui non ha mai totalmente nascosto. Infatti, è noto che dal 2019 fa coppia fissa con il suo fidanzato Luigi Punzo.

Spesso si è parlato di matrimonio tra i due, ma oggi ecco che la showgirl decide di frenare un po’ tutti. Il loro è un amore “vero, maturo, cresciuto poco alla volta”. Sebbene proceda tutto per il meglio e i sentimenti siano sempre forti, Samira non ha ancora intenzione di sposare Luigi. Oggi la giovane chiarisce di voler prima “avere una casa e un lavoro stabile”. Solo dopo aver raggiunto questa stabilità, la Lui sarà pronta a pensare a matrimonio e figli.

La showgirl ora è concentrata a mandare avanti la sua carriera televisiva e a costruire delle basi solide dove far crescere la sua famiglia. Nel frattempo, le piace essere precisa e programmare tutto. Allo stesso tempo, però, la Lui ricorda che nella vita è necessario accogliere ciò che accade. Dunque, i fan dovranno ancora attendere prima di vederla indossare il tanto atteso abito bianco da sposa. Non solo, chi sperava di vederla sul palco del Teatro Ariston deve probabilmente attendere.