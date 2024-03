Samantha De Grenet vuota il sacco: “Ho avuto una storia con Totti”

Samantha De Grenet a ruota libera. La conduttrice, ospite dalla giornalista Monica Setta a Storie di donne al bivio (la puntata sarà mandata in onda sabato 9 marzo alle 14 su Rai Due), ha raccontato per la prima volta di aver vissuto un amore, seppur fugace, con Francesco Totti, già chiacchieratissimo dal gossip del Bel Paese negli ultimi mesi a causa della burrascosa separazione con Ilary Blasi e della nuova love story con Noemi Bocchi.

Del flirt se ne parlò parecchio sulle riviste di cronaca rosa. Erano i primi anni del nuovo millennio. Francesco Totti si era da poco consacrato come campione assoluto sul rettangolo verde ed era reduce dalla relazione con un’altra showgirl, Maria Mazza. Poi conobbe la De Grenet. Sia quest’ultima sia l’ex capitano della Roma, nonostante le indiscrezioni tambureggianti di allora, mai hanno confermato di aver avuto una tresca. A distanza di oltre vent’anni Samantha ha deciso di vuotare il sacco, rivelando che sì, fu tutto vero. Lei e ‘Er Pupone’ si frequentarono. Tutto ebbe inizio durante una serata dal sapore romantico, ad un concerto di Antonello Venditti.

“È una storia che nessuno di noi ha mai confermato, anche se all’epoca finimmo su tutti i giornali di gossip – ha narrato a Monica Setta -. Conobbi Totti una sera al Circo Massimo a un concerto di Antonello Venditti. Aveva appena terminato la sua storia con Maria Mazza, era una sera magica: luci, candele e musica”.

Galeotta fu poi la Sardegna dove la De Grenet e Totti approfondirono la loro conoscenza. Fu così che nacque il flirt. Una passione fugace che non si tramutò in una love story cosiddetta seria.

“Qualche settimana dopo ci trovammo in Sardegna e una mattina andammo a fare una scorribanda in mare con la moto d’acqua. Guidavo io e un’onda anomala all’improvviso fece finire in alto mare Francesco. Ricordo che appena mi accorsi di averlo perso restai paralizzata dalla paura. Mi dissi: e adesso, se ho rotto il Campione chi mi farà tornare a Roma?. Sono stati momenti bellissimi ma la storia non si è mai trasformata in un vero amore. Poteva accadere, certo”.

La De Grenet ha parlato dell’ex giocatore giallorosso con affetto e stima, sottolineando che è un “ragazzo buono e non se l’è mai tirata, era uno normale anche allora”. Quindi ha aggiunto che il flirt non ebbe uno sviluppo più ‘consistente’ in quanto lei all’epoca era “troppo amica della sua ex Maria Mazza” e non voleva “finire schiacciata dallo stereotipo velina (io) con il calciatore famoso”. “Ne avevo già avuto uno e mi era bastato”, ha chiosato Samantha.

Infine la showgirl romana ha parlato anche di un altro suo grande amore, vale a dire l’imprenditore Alessandro Benetton, poi sposo della campionessa di sci Deborah Compagnoni (le nozze sono giunte al capolinea 3 anni fa). “Ho avuto invece una grande storia d’ amore con Alessandro Benetton. Era una cosa serissima, molto prima di Deborah Compagnoni, eravamo due ragazzi e fu un amore meraviglioso”, ha ricordato la De Grenet.

Samantha De Grenet, l’amore ‘ballerino’ con Luca Barbato

Oggi la conduttrice è sposata con l’ingegnere Luca Barbato. Inizialmente l’amore è stato ballerino. I due si sono sposati a Terni il 1º luglio 2005. Un anno dopo, quando lei già aveva partorito il figlio Brando, si sono separati. Dopodiché il grande ritorno di fiamma annunciato dalla stessa showgirl nel 2014. Nel 2015 si sono risposati.