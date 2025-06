Samantha De Grenet in lutto: “Il mio giorno più triste”

Sono giorni particolari per Samantha De Grenet che ha da poco perso il suo amico a quattro zampe con cui ha condiviso tanti momenti. Il cane è morto il 14 giugno 2025 ma soltanto oggi la conduttrice ha deciso di condividere la triste notizia con i follower. Il suo post è commovente e raccoglie alcuni scatti insieme al piccolo di casa, a suo figlio e ai suoi cari che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Samantha De Grenet in lutto per il cane morto

Il dolore che Samantha De Grenet sta vivendo in questo periodo è profondo tanto da definire questi come i giorni più tristi della sua vita. Il 14 giugno è venuto a mancare il suo cane con cui aveva un legame speciale. Sapeva che prima o poi sarebbe successo ma non aveva mai voluto pensare a quando.

Commossa, ha ricordato il suo amico a quattro zampe con un lungo post sui social, raccontando che per oltre dodici anni è stato il suo compagno di vita, una presenza costante e insostituibile. Lo chiamava il suo bimbo peloso ed ora gli mancherà tantissimo. Insieme hanno condiviso passeggiate, corse, viaggi, gioie e momenti felice e anche brutti. Lui ha donato amore a tutti, più di quanto si potesse immaginare.

Oggi Samantha si sente vuota e non riesce a trattenere le lacrime se pensa che un capitolo della sua vita è finito con la morte del cane. “Mi rendo conto che solo chi ha avuto modo di vivere un amore così grande con un pelosetto può comprendere ciò che scrivo, – ha scritto – e per gli altri mi dispiace un po’ per loro perché non sapranno mai cosa vuol dire essere amati senza se e senza ma”.

Insieme anche nel periodo più brutto

Chi ha un cane ha un tesoro. Sono in molti a crederlo e la De Grenet può confermarlo: il suo amico a quattro zampe l’ha sostenuta, supportata e accompagnata in uno dei periodi più bui della sua vita. Nel 2018, infatti, la conduttrice ha scoperto di avere un tumore al seno, diagnosticato casualmente dopo aver avvertito un nodulo mentre era intenta a mettersi una crema.

Da quel momento la sua vita è cambiata completamente, ha dovuto affrontare un percorso complesso con tanto di intervento chirurgico, radioterapia e una lunga terapia ormonale. A questi si sono aggiunti profondi cambiamenti fisici, una fragilità emotiva e un senso di smarrimento.

Ed è stato proprio il suo cane a starle accanto insieme all’aiuto dei suoi cari. Oggi, dopo sette anni di cure e controlli, Samantha ha dichiarato di essere guarita definitivamente.