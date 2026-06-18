Samantha De Grenet e la frase sui “figli orfani”, Caterina Balivo furiosa: scontro pesante in tv

Scontro ruvido a La Volta Buona tra Samantha De Grenet e la padrona di casa Caterina Balivo. In studio è stata ospitata una coppia di persone comuni: lui 26 anni, lei 49. La donna è divorziata e ha tre figli, ma con ancora un forte desiderio di genitorialità. De Grenet, a un certo punto, ha pronunciato una frase alquanto cruda, per usare un eufemismo. Ha dichiarato che ci sono “donne adulte” di una certa età che vogliono a tutti i costi avere un figlio. Secondo lei, tale desiderio dovrebbe essere messo da parte perché in questo modo si “mettono al mondo figli orfani”. Sentendo queste parole, Balivo è andata su tutte le furie.

Caterina Balivo contro Samantha De Grenet a La Volta Buona

Durante la discussione in studio, si è parlato delle coppie che hanno un’ampia differenza d’età. De Grenet, 56 anni, ha riferito che lei non potrebbe stare con un uomo molto più giovane perché, pensando al futuro, vedrebbe una situazione, dal suo punto di vista, insostenibile. Poi è entrata a gamba tesa sulle donne che vogliono figli in età piuttosto avanzata “I figli non si mettono al mondo per egoismo, non ci si può accanire contro la natura”, ha chiosato. Balivo le ha ricordato che c’era la coppia in studio formata dal 26enne e dalla 49enne. Tra l’altro erano presenti anche Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi che hanno avuto la loro figlia quando lei aveva 53 anni e lui 63. De Grenet ha però tirato dritto e ha continuato ad argomentare la sua tesi.

“Ci sono tante situazioni di donne adulte che fanno la qualsiasi pur di rimanere incinta, poi troviamo genitori molto anziani con bambini di pochi mesi. Mi dispiace dirlo, ma così si mettono al mondo degli orfani”, ha detto la showgirl romana. Caterina Balivo, nell’ascoltare l’ultima frase, è rimasta basita per poi sbottare: “Ma che dici? Ma se ci sono anche mamme che muoiono a trent’anni per dei tumori! Ma dai!”. “Non facciamo buonismo”, ha replicato De Grenet, non arretrando nemmeno di un millimetro.

Balivo chiude il discorso con toni duri

Balivo ha indicato Carmen Russo e anche la donna 49enne in studio. “Ma loro possono farlo perché sono giovani”, ha dichiarato De Grenet (chissà a che donne si è riferita quando poco prima ha parlato di “donne adulte”, forse alle over 60 o 70?). “No, lo possono fare perché fanno quello che pare a loro”, ha ribattuto con piglio la conduttrice, palesando una volta di più di essere in totale disaccordo con l’ospite. “Ma se noi vogliamo ampliare il discorso…”, ha provato a proseguire De Grenet, ma Balivo è stata perentoria, chiudendo la faccenda con tono deciso: “No, non lo voglio ampliare”.