Gelo a La Volta Buona, vedova sul marito: “Non valeva la pena campasse”. Balivo basita, la reazione

Momento di gelo e imbarazzo, seguito da un clima esilarante, a La Volta Buona, nella puntata di giovedì 14 maggio. Caterina Balivo ha ospitato una signora di 95 anni di nome Nora, campionessa di nuoto. Dopo averla accolta in studio, le ha chiesto di raccontarsi. Simpaticamente, a un certo punto, le ha domandato quanti mariti abbia avuto. Ed è qui che l’anziana ha lasciato tutti basiti, spiegando di essere vedova. Il punto è che ha sottolineato di non essere dispiaciuta per la morte del marito, aggiungendo che “non valeva la pena che campasse”. Un’esternazione che ha colto di sorpresa la padrona di casa del programma pomeridiano di Rai 1 e tutte le persone presenti nel salotto televisivo.

La Volta Buona, Caterina Balivo spiazzata dalla vedova 95enne

Balivo, alla 95enne, ha detto di voler sapere tutto della sua vita. Poi la domanda a bruciapelo: “Quanti mariti ha avuto?” La risposta ricevuta ha fatto calare il gelo. “Ho avuto un marito, ed è morto”, ha riferito Nora. La conduttrice ha manifestato dispiacere, innescando una reazione del tutto inaspettata da parte dell’anziana: “Noooo, non dispiacerti perché non ne valeva la pena che campasse ancora”.

La faccia di Balivo è stata tutta un programma. Naturalmente non si immaginava di udire simili parole. “Nora, no. Così mi mette in difficoltà. Sarà pure il padre dei suoi figli o forse non ha figli, non so…”, ha detto la conduttrice che ha poi proseguito, facendosi una risata e cambiando discorso.

La signora a #lavoltabuona #lvb non è per niente dispiaciuta per la morte del marito…Caterina Balivo spiazzata 😅 pic.twitter.com/uHIq8S6AgD — J🪩ker 😈 (@potterhead_1000) May 14, 2026

Tra l’altro la conduttrice, al termine della puntata, ha commentato su X la risposta data dalla vedova sul marito deceduto, intervenendo sotto al post di un utente che ha rilanciato il video dell’episodio. “Distrutta”, ha chiosato il volto Rai, aggiungendo una faccina piangente. Nessuna lacrima invece per la vispa signora Nora, la quale ha mostrato di avere una tempra d’acciaio, nonostante le 95 primavere, e di avere uno humour non indifferente. Forse un po’ troppo black.

Il futuro del programma La Volta Buona: si va verso la riconferma

La Volta Buona, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe essere confermato anche nella prossima stagione televisiva. I numeri relativi agli ascolti tv sono andati via via migliorando. I vertici aziendali sono soddisfatti. Dunque, da settembre, Caterina Balivo dovrebbe tornare quasi certamente a far compagnia al pubblico pomeridiano della rete ammiraglia della Tv di Stato.