Samantha De Grenet, brutto incidente per Brando: “Paura e dolore”

La vita si sa è imprevedibile e a volta sembra che le sfortune si mettano d’accordo per abbattersi tutte insieme nello stesso momento. Samantha De Grenet ha affidato ai social la paura a seguito di un brutto incidente in cui è rimasto coinvolto il figlio Brando, ora convalescente in sedia a rotelle.

Non è di certo un bel periodo per la showgirl: la scorsa settimana si è operata al menisco quindi già la situazione non era delle migliori (dovrà stare ancora un po’ con le stampelle). Ma si sa, le brutte notizie non arrivano mai da sole: alcuni giorni fa, l’amatissimo figlio della showgirl, Brando, è stato vittima di un incidente di cui lei non ha spiegato ovviamente i dettagli. Non serve raccontare le dinamiche precise di un incidente, Samantha di certo non vuole pasteggiare sul dolore del figlio e lucrare su una tragedia sfiorata. Ha tuttavia voluto aprire il suo cuore con i tanti followers che la seguono sui social, uno sfogo sull’importanza della speranza anche nei momenti difficili.

Paura per Brando: il dolore di mamma Samantha De Grenet

La conosciamo come una donna determinata e forte, Samantha De Grenet. Nella sua carriera televisiva e nelle sue partecipazioni ai reality show, come il Grande Fratello Vip e L’Isola Dei Famosi, l’abbiamo sempre vista lottare come una tigre. Questo perché, come dice lei nel suo post Instagram, ha sempre preferito non mostrare al mondo la sua vulnerabilità. Come tutti, Samantha a volte è preda di paure, ansie che si abbattono su di lei, ma che preferisce tenere per sé. Si chiude in se stessa per affrontare i propri dolori, come la malattia dei genitori o il proprio tumore al seno, e nonostante tutto preferisce mostrare sempre un sorriso anche nelle situazioni peggiori. C’è bisogno di speranza, di positività, dice, non si tira mai indietro dal condividere con gli altri le belle notizie, diverso è per i momenti di crisi.

L’obiettivo per Samantha De Grenet è trovare del buono anche nel male, per questo prima di aprire il suo cuore su qualcosa che la ferisce ha bisogno di trovare le parole adatte e soprattutto ha bisogno di prendersi del tempo. Così è stato anche per l‘incidente di Brando. Samantha ha avuto il suo amato Brando diciotto anni fa dall‘ex marito Luca Barbato e non ha mai perso occasione per dimostrare il suo lato da mamma leonessa. Soprattutto questa volta, quando Brando è finito in ospedale per un incidente, la paura e il dolore sono stati tanti. La convalescenza del ragazzo durerà ancora un mese, ha due vertebre fratturate e deve restare fermo a letto. Insomma, dopo lo spavento, si può tirare un sospiro di sollievo. Un abbraccio a Samantha De Grenet e a Brando per una pronta guarigione!