Samantha Curcio ha partorito, svelata l’identità del padre: è un noto chirurgo

Samantha Curcio, la prima tronista curvy nella storia di Uomini e Donne. è diventata mamma per la prima volta. Lo ha annunciato lei stessa attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, svelando anche l’identità del compagno e neo papà. Fino ad ora aveva preferito non far sapere chi era l’uomo al suo fianco. Particolare la scelta del nome dato al figlio che è stato chiamato Santi Leonardo Andrea. Il compagno della donna 34enne originaria di Sapri, comune in provincia di Salerno, è Leonardo Corsaro, noto chirurgo plastico con un ampio seguito sui social (su Instagram vanta oltre 46mila followers). Come poc’anzi accennato, fino ad ora, non si sapeva che facesse coppia con l’ex volto di UeD.

Uomini e Donne, Samantha Curcio mamma: svelata l’identità del neo papà

“A te, Santi Leonardo Andrea: quando ho scelto di volere un figlio, io l’ho immaginato solo con tuo papà. Lui è un uomo raro: ha un’etica fuori dal comune, un altruismo che non ostenta e una forza silenziosa che protegge”. Così l’ex tronista, a corredo di alcuni scatti del piccolo, nell’annunciare la nascita del bebè e nel rendere nota l’identità del neo papà. “Spero che tu – ha aggiunto – prenda tutto da lui (vabbè quasi tutto), dalla sua capacità di restare sempre integro moralmente al suo modo di guardare le persone senza mai giudicarle, con infinita umanità ed umiltà. Siamo fortunati, io e te. Io perché l’ho incontrato, tu perché lo potrai chiamare Papà. Casa, lavoro, famiglia”.

“Amici – ha continuato Curcio -, passione per raccattare vecchie auto e per i panini in autostrada: io ed il Tuo papà siamo diventati un’unica cosa e tu sarai con Noi in questo viaggio. Potrei continuare all’infinito ma mi aspetta un after per imparare ad allattare, d’altronde riuscivamo a fare l’alba in discoteca…”

“Scusate l’attesa, ma in questi giorni ho dimenticato cosa fosse il cellulare ed è stato bellissimo. Molti di voi – che abitano questi social in modo sano, con affetto e curiosità pura – si sono sinceramente preoccupati per noi e non avrei mai voluto. A chi ci augura ogni bene, auguriamo lo stesso, moltiplicato per tre. GRAZIE dal profondo del nostro cuore. GRAZIE PAPÀ Leonardo Corsaro”, ha concluso l’ex tronista.

Cosa fa oggi Samantha Curcio

Correva l’anno 2021 quando la donna fu scelta da Maria De Filippi come prima tronista curvy nella storia di Uomini e Donne. Il suo percorso nel dating show di Canale 5 fu appassionante e molto seguito dal pubblico. Alla fine, l’allora trentenne scelse di uscire dal programma con Alessio Ceniccola. La love story con quest’ultimo non è però decollata. Infatti è terminata su un binario morto in breve tempo. Così Samantha è tornata alla sua vita pre Uomini e Donne. Si è laureata in giurisprudenza ed ha iniziato a lavorare in uno studio legale. Ha però capito che quel settore non faceva per lei.

Ad oggi non è chiaro quale sia la sua professione. Quel che è certo è che non lavora più nel campo legale. Su Instagram ha un buon seguito; è seguita da quasi 180mila utenti molti dei quali erano curiosi di sapere chi fosse il suo compagno. Ebbene, il loro desiderio è stato esaudito: Samantha fa coppia con il chirurgo plastico Corsaro. Ed è innamorata pazza!