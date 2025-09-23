Samanta Togni va via a gattoni, malinteso con Balivo sul nuovo fidanzato (video)

Samanta Togni se ne va a gattoni dallo studio: è successo a La Volta Buona, dopo un curioso e spassoso qui pro quo con la conduttrice Caterina Balivo. Nei mesi scorsi, la ballerina ed ex professionista di Ballando con le Stelle ha reso noto che il suo matrimonio con il chirurgo Mario Russo è giunto al capolinea. Durante la puntata del programma di Rai Uno in onda martedì 23 settembre, ad un certo, Balivo ha chiesto a Togni notizie sull’uomo della sua vita, riferendosi implicitamente a suo figlio, che si è laureato lo scorso anno. La danzatrice, però, ha pensato che la padrona di casa della trasmissione le stesse chiedendo di un possibile nuovo fidanzato. E, a gran sorpresa, ha risposto che c’è nella sua vita un ‘lui’ in questo momento. Balivo è rimasta piacevolmente basita, mentre Togni, avendo intuito di aver svelato un po’ troppo, è stata travolta dall’imbarazzo.

Samanta Togni e la spassosa incomprensione con Caterina Balivo

“Ci stiamo conoscendo, ci stiamo frequentando, dacci del tempo prima di parlarne. Altrimenti poi si dice “ecco, già si sono lasciati”. Dateci il tempo di conoscerci”. Così Samanta Togni. “Ma io parlavo di tuo figlio”, ha chiosato Balivo, presa alla sprovvista della risposta fornita dall’ospite. “Ma quindi c’è un uomo davvero”, ha poi incalzato la conduttrice, avvertendo odore di scoop. “Mhh no… Ma che ne so?”, la controreplica della ballerina che ha capito di essersi cacciata in un piccolo pasticcio. A questo punto è sgattaiolata via dallo studio gattonando, con Balivo che l’ha rincorsa ridendo come una pazza.

Il siparietto si è concluso con Samanta Togni che è tornata al suo posto. “Dico che dato che non è una cosa…”, ha detto incespicandosi, volendo rimarcare che c’è una frequentazione, ma che non è ancora il momento di uscire allo scoperto. “Ma io non mi sarei mai permessa di dire alcunché, davvero non ne sapevo nulla”, ha sottolineato Balivo. Poi l’ultima domanda ‘inquisitrice’. La conduttrice ha chiesto se tale persona fa parte del mondo dello spettacolo. “No”, la risposta secca della danzatrice.

Samanta Togni, il matrimonio con Mario Russo è finito male

Ospite a Verissimo lo scorso maggio, l’ex volto di Ballando con le Stelle ha rivelato che la relazione con il chirurgo non è finita nel migliore dei modi, spiegando che, a suo avviso, lei ha annullato la sua vita per seguire l’allora compagno a Dubai. Dall’altro lato, lui, sempre a detta di Togni, non avrebbe fatto nulla per andarle incontro. A un certo punto Samanta ha sentito l’esigenza di riappropriarsi della sua vita e di tornare in Italia. Sperava che Russo rinunciasse a qualcosa pur di mandare avanti la love story. E invece non è andata così. Il matrimonio è quindi naufragato inesorabilmente.