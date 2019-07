Salvo Sottile e Sarah Varetto si sono lasciati: il gossip

Salvo Sottile torna single: è finita con la moglie Sarah Varetto

Sarebbe finito il matrimonio tra Salvo Sottile e Sarah Varetto. Il condizionale è d’obbligo perché non sono ancora arrivate conferme ufficiali dai diretti interessati. A rivelare la notizia è Dagospia, che nell’ultimo periodo non ha sbagliato un colpo: dalla separazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli al matrimonio di Tiziano Ferro. Stando a quello che si legge sul sito di Roberto D’Agostino, i giornalisti si sarebbero detti addio dopo quindici anni insieme. La coppia ha due figli: Giuseppe, nato nel 2004, e Maya, arrivata nel 2010. A quanto pare Salvo e Sarah si sono lasciati senza rancore e in grande amicizia, pronti a sostenersi a vicenda per il bene dei ragazzi.

La storia d’amore tra Salvo Sottile e Sarah Varetto

Salvo Sottile e Sarah Varetto si sono conosciuti tempo fa a Sky, dove entrambi lavoravano come giornalisti televisivi. Oggi la Varetto è rimasta in azienda: dopo aver ricoperto il direttore di Sky Tg24 è dallo scorso gennaio responsabile dei progetti giornalistici del gruppo Sky per tutti i Paesi dell’Europa continentale. Sottile, invece, ha lasciato la pay per view nel 2005 per tornare a Mediaset, dove ha iniziato la propria carriera a soli 19 anni come corrispondente da Palermo. Successivamente ha lavorato anche a La7 e in Rai: dal 2018 conduce su Rai 3 il programma Prima dell’alba.

Nessuna conferma o smentita dalla coppia di giornalisti

Al momento non é arrivata nessuna conferma – ma neppure smentita – da parte della coppia di giornalisti. Sia Salvo Sottile sia Sarah Varetto sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata.