Salvo soffre dopo il Grande Fratello Vip: gravi minacce a moglie e figli

La moglie e i figli di Salvo Veneziano preoccupati a Domenica Live

Barbara d’Urso è tornata ad occuparsi della squalifica di Salvo Veneziano al Grande Fratello Vip. Nella puntata di Domenica Live in onda su Canale 5 domenica 19 gennaio la conduttrice napoletana ha ospitato Giusy, la moglie del pizzaiolo siciliano, e due dei suoi tre figli. Dopo le affermazioni di Salvo su Elisa De Panicis e la conseguente esclusione dal programma Mediaset, la famiglia Veneziano è quotidianamente insultata e minacciata sui social network. Una situazione che sta preoccupando soprattutto la figlia Laura, che non ha neppure venti anni e da giorni non fa altro che piangere per quanto accaduto. “Vengo bullizzata di continuo”, si è lamentata la giovane Veneziano nel salotto della d’Urso.

La moglie di Salvo Veneziano ha perdonato il pizzaiolo dopo il GF Vip

“Come già detto un po’ ovunque non condivido quello che ha detto Salvo, mi sono molto arrabbiata con lui. Quando il Grande Fratello ha preso la decisione la psicologa del programma mi ha contattato e mi ha consigliato di dare conforto a Salvo perché stava già molto male”, ha spiegato a Domenica Live la moglie di Salvo Veneziano. “È più difficile comprendere e perdonare. Io ho perdonato. Lui è amico di tutti, amico delle donne. Sta molto male per quello che è successo“, ha aggiunto Giusy.

Barbara d’Urso contro gli haters che stanno attaccando la famiglia di Salvo

Nonostante non abbia approvato il gesto di Salvo Veneziano, Barbara d’Urso si è schierata dalla parte della famiglia dell’ex gieffino. “Cosa c’entrano loro brutti cretini?”, ha tuonato la presentatrice Mediaset, che ha invitato i suoi ospiti a farsi forza in questo periodo così complicato.